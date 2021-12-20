Водій російського дипломата у Франції підозрюється в перепродажу краденого

11:51 23 березень Київ, Україна

Громадський мовник Франції France Bleu повідомив про злочин, в якому підозрюють водія одного з дипломатів російського посольства. В ході оперативних заходів, проведених місцевою поліцією, зафіксована спроба продажу ним електровелосипеда, що знаходиться в списку вкраденого майна.

Повідомляється, що велосипед чоловік намагався продати за пів ціни прямо перед будівлею Генерального консульства Російської Федерації в Страсбурзі. Імовірно, це не єдиний випадок з реалізацією вкрадених речей. Згідно з даними слідства, водій перепродав велосипедів на загальну суму понад 100 000 євро.

Розслідування справи про крадіжку почалося в лютому, після того, як у колишнього першого заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля на вулиці біля французького представництва Ради Європи викрали електричний велосипед.

Через кілька днів Фонтанель повідомив, що виявив свій велосипед в рекламі на сайті оголошень Leboncoin, де він продавався за половину від його реальної вартості. Політик повідомив про це в поліцію. У свою чергу, поліціянти домовилися з продавцем про зустріч.

Зустріч була призначена перед входом до консульства РФ. Після затримання продавця з'ясувалося, що він є громадянином РФ і працював водієм дипломата.

Після пред'явлення йому обвинувального акта, 40-річний підозрюваний повернувся в Росію, через проблеми зі здоров'ям. Саме так його від'їзд пояснили в дипломатичному представництві.

Російське консульство відмовляється коментувати ситуацію і називати ім'я підозрюваного. Французька поліція також не розкриває подробиць, посилаючись на таємницю слідства.