Зовнішня політика Путіна, або Чому страждають сусіди

14:49 07 грудня Київ, Україна

За тривалий термін правління Володимира Путіна зовнішня політика країни стала більш агресивною. Були експерименти по налагодженню відносин із Заходом, проте тепер це далеко в минулому.

Нижче інформація викладена,ґрунтуючись на розслідуваннях і аналітичних висновках центру Карнегі.







Основною ідеєю Путіна є повний суверенітет Росії і повернення голосу на світовій арені. Звичайно, який президент не хоче цього для своєї країни. Ось тільки для Кремля це означає повне вигнання іноземних компаній, які впливають на економіку країни. Захоплення країн СНД для нарощування військового потенціалу, впровадження та посилення націоналізму, національної ідеї православ'я і підтримки консерватизму. При цьому в століття сучасних технологій, коли людей дуже складно тримати в ілюзії ідеального життя, в масштабах цілої країни всі хочуть розвиватися з усім світом, бути вільними у всіх аспектах соціального життя, не бути ущемленими в правах. Сучасна Росія цього дати не може. Для підтримки політики Путіна як зовнішньої, так і внутрішньої необхідна диктатура.



Президент РФ усіма силами намагається повернути території ближнього зарубіжжя, не забуваючи конкурувати з західними правителями на Близькому Сході, в Південній Америці та Азії.









Тривалі протести в Білорусі - яскраве підтвердження того, що народ не хоче диктатури та тих благ, які пропонує Путін. Москва вклала достатньо грошей в республіку і не має наміру так просто йти на поводу у білорусів, які беруть участь в мітингах. Лукашенко в цьому випадку є формальною фігурою, яка виконує виконавчу роль, за що і отримує регулярні кредити від Росії.



Подібна ситуація спостерігається по всьому СНД. Киргизстан, Грузія, Україна, Молдова. Навіть союзна Вірменія почала повертатися до бажань інтеграції з Європою. Вступати в Євразійський Союз не хочуть не тому, що Путін поганий і погрожує розправою всьому світу як Кім Чен Ин, а тому що це неминуче веде до консерватизму і застою, бюрократії і черг, залізної завіси і дефіциту, деградації. Люди просто вибирають інший шлях. Демократію, свободу віросповідання, свободу слова, свободу вибору.









Для підтримки іміджу і правильності своїх дій Путін жертвує колосальні кошти з держбюджету в федеральні ЗМІ. Це і телебачення, і газети, і медіаресурси. Природно, що в таких ЗМІ 90% інформації - пропаганда, тобто брехня. Недавно один з таких порталів був підданий хакерській атаці. Зловмисники зламали News Front, з твердженням, що Росія вбиває арабських громадян на їхній території і надає інформацію, перевернуту з ніг на голову. Хакери наголосили, що будуть і далі зламувати подібні ресурси, щоб вивести на чисту воду брехунів російської пропаганди. Вони так само виклали в громадський доступ імена, адреси, номери мобільних телефонів, адресу до соціальних сторінок всіх працівників News Front.









Путін не має наміру більше намагатися провести інтеграцію з Європою. Відносини знову набули типу суперництва, як за часів холодної війни. Ось тільки Росія залишається в меншості. Не завдяки успішній інформаційній війні або шпигунам всередині країни. Це відбувається завдяки діям самого Путіна. Він сам показує себе як агресора і тирана, а це зараз не модно.