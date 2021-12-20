Зовнішня політика - захоплення. Внутрішня - розвал.

За даними аналітиків Нордеа банку, економіка Росії значно впала в зв'язку з всесвітньої пандемією. Подібне критичне падіння вже відбувалося в 2015 року, тоді ВВП впав на 2%, тепер же аналітики говорять про ще більше обвалі рубля.

Через свого непомірного апетиту до територій чужих країн, РФ опинилася під санкціями, а тепер, в умовах вірусу, рубль і зовсім доживає свої останні дні. У перші два тижні впали і без того втрачені зовнішні торговельні шляхи. Тепер же внутрішня економіка показала, що буває, коли протягом звичайного часу не піклуватися про народ.

На даний момент, досить важко сказати, як довго триватиме така ситуація. Все залежить, наскільки адекватно буде вести себе Путін щодо збройних конфліктів і як довго триватимуть обмеження пов'язані з коронавірусів.

Є три варіанти подій. За найоптимістичнішим з них, в якому немає другої хвилі епідемії, люди повинні повернутися до звичного способу життя досить швидко і почати споживати внутрішній продукт з блискавичною швидкістю, щоб хоча б загальмувати падіння рубля. У другому, базовому розвитку подій, люди залишаються ще довгий час неплатоспроможними і не в силах купувати товар B & B так як повинні будуть дистанціюватися один від одного. Третій же варіант подій - негативний, при якому Путін посилює заходи і подовжує карантин на невизначений термін і кількість безробіття продовжує зростати.

При будь-якому з трьох сценаріїв про рубель як про тверду і надійній валюті можна забути. Так само існує проблема з внутрішніми товарами, а саме з їх якістю. Як відомо, Росія не виробляє якісно товару для своїх громадян, що так само позначається на рівні довіри і споживчих якостях населення на користь власного продукту. Російська людина краще купить щось закордонне ніж довіритися вітчизняному виробникові.

Всі очікування і ставки на туристичний бізнес в Криму, Сочі і так далі не зіграли. Спроби використовувати інші країни як "подушки безпеки" так само провалилися. Природно, будуть задіяні резерви країни, будуть підвищуватися податки, скасовуватися пенсії, врешті-решт, можуть бути задіяні особисті кошти олігархів але це не допоможе.