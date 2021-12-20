Влада США заарештувала сінгапурського шпигуна

На території США за шпигунську діяльність заарештований громадянин Сінгапуру Ео Цзюнь. Його підозрюють в роботі на спецслужби Китайської Народної Республіки.

У МВС Сінгапуру повідомили про отримання відповідного повідомлення та зробили наступну заяву:

"Ми отримали відповідну інформацію, проведене нами розслідування не встановило, що його діяльність становить загрозу безпеці Сінгапуру. Міністерство закордонних справ республіки готове надати необхідну консульську допомогу "

Вчений, який закінчив Національний університет Сінгапуру, в п'ятницю визнав себе винним в тому, що за допомогою підставної компанії займався збором конфіденційної інформації про США, яку потім передавав китайським спецслужбам.

За даними американських слідчих, Ео Цзюнь Вей був завербований у 2015 році. Він був арештований в листопаді минулого року, коли прибув на територію Сполучених Штатів, де намагався встановити контакти з одним із співробітників Пентагону.