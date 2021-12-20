Влада Словаччини повідомили про затримання і висилки російських шпигунів

Влада Словаччини оголосили про прийняте рішення. що стосується долі трьох російських дипломатів, підозрюваних в шпигунстві. Згідно з даними, наданими прес-службою МЗС і Міноборони країни, росіяни будуть вислані з країни.

Дипломати повинні покинути Словаччину до 13 серпня. За відомостями видання, їх підозрюють в роботі на російську розвідку під дипломатичним прикриттям і в причетності до вбивства в Берліні чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі. Як зазначає The Insider, один з членів групи вбивць, які були надіслані ліквідувати Хангошвілі, в'їхав в ЄС по словацької візі.

Як заявили в російському МЗС, на висилку дипломатів піде дзеркальна відповідь.

За інформацією журналіста-розслідувача Сергія Канева, зі Словаччини висилають полковника ГРУ, радника посла Антона горьев, секретаря російського посольства Олега Споришева і агента СВР Дениса Горбунова. Як стверджує Канів, рідний брат Споришева - офіцер СВР і "засвітився в шпигунському скандалі в США", а горьев до Словаччини "шпигував ще в Угорщині" (він був консулом Росії в Будапешті) і курирував візит туди байкерів з "Нічних вовків". Інше джерело журналіста повідомив, що в'їзд в ЄС також збираються закрити представнику Торгово-промислової палати Росії в Австрії і Словаччини Роману Рикунова.

Хангошвілі був застрелений в серпні минулого року в берлінському парку Тіргартен. Безпосереднього виконавця вбивства затримали, ним виявився колишній боєць спецназу ФСБ "Вимпел" Вадим Красиков. Перед вбивством він проходив підготовку на базах ФСБ. Влада Німеччини звинувачують в організації вбивства російські федеральні влади.