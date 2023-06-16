Влада Грузії остаточно вибрала сторону

19:48 19 травня Київ, Україна

Незважаючи на дві війни (1992 та 2008 рр.), в яких прямо чи опосередковано брала участь росія, Грузія знову налагоджує відносини з кремлем. Уряд Тбілісі, будучи, очевидно, цілком проросійським, йде врозріз із бажаннями та вимогами грузинського народу.



«Необхідно зазначити, що у випадку Грузії критично важливо розділяти уряд і звичайних жителів країни. Якщо влада в країні, на жаль, належить відверто проросійським силам, то абсолютна більшість народу Грузії підтримує Україну. До речі, після початку повномасштабного вторгнення агресора жоден із грузинських протестів не обходиться без українських прапорів, а місцеві жителі з 24 лютого вивішують українські знаки державності на свої будинки, проводять проукраїнські заходи та вимагають від уряду підтримувати Київ, а не кремль. Крім того, понад 1,5 тис. людей вирушили з Грузії до України воювати в міжнародному легіоні, незважаючи на заборони офіційного Тбілісі», - пишуть українські політологи.



Зовсім інакше вони коментують дії уряду Грузії.



«Якщо з грузинським народом все гранично ясно – ці люди повністю підтримують Україну, засуджують росію, ненавидять путіна, а в деяких випадках готові віддавати життя в ім'я української свободи – то з урядом Грузії ситуація точно протилежна. Влада зосереджена в руках Бідзини Іванішвілі, якоїсь подоби українського Медведчука. Він втратив грузинське громадянство, після отримання російського та французького. Вів і продовжує вести бізнес у росії, залишається відданим адептом кремля. Незважаючи на відсутність громадянства своєї країни, є керівником і, по суті, власником правлячої партії, аналогом якої можна назвати «Єдину росію». Вона називається «Грузинська мрія – Демократична Грузія». Практично весь уряд, парламент, політики залишаються підконтрольними Іванішвілі. Примітно, але президентка Саломі Зурабішвілі займає все ж таки проукраїнську, проєвропейську та антиросійську позицію. Проте без підтримки уряду, окрім публічних висловлювань, вона нічим не може допомогти», — вважають українські політологи.



У той самий час, незважаючи на відверто проросійський уряд Грузії, країна хоч і не допомагала Україні під час повномасштабного вторгнення, проте залишалася відносно нейтральною до росії.