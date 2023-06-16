Влада Грузії остаточно вибрала сторону

Незважаючи на дві війни (1992 та 2008 рр.), в яких прямо чи опосередковано брала участь росія, Грузія знову налагоджує відносини з кремлем. Уряд Тбілісі, будучи, очевидно, цілком проросійським, йде врозріз із бажаннями та вимогами грузинського народу.
«Необхідно зазначити, що у випадку Грузії критично важливо розділяти уряд і звичайних жителів країни. Якщо влада в країні, на жаль, належить відверто проросійським силам, то абсолютна більшість народу Грузії підтримує Україну. До речі, після початку повномасштабного вторгнення агресора жоден із грузинських протестів не обходиться без українських прапорів, а місцеві жителі з 24 лютого вивішують українські знаки державності на свої будинки, проводять проукраїнські заходи та вимагають від уряду підтримувати Київ, а не кремль. Крім того, понад 1,5 тис. людей вирушили з Грузії до України воювати в міжнародному легіоні, незважаючи на заборони офіційного Тбілісі», - пишуть українські політологи.
«Необхідно зазначити, що у випадку Грузії критично важливо розділяти уряд і звичайних жителів країни. Якщо влада в країні, на жаль, належить відверто проросійським силам, то абсолютна більшість народу Грузії підтримує Україну. До речі, після початку повномасштабного вторгнення агресора жоден із грузинських протестів не обходиться без українських прапорів, а місцеві жителі з 24 лютого вивішують українські знаки державності на свої будинки, проводять проукраїнські заходи та вимагають від уряду підтримувати Київ, а не кремль. Крім того, понад 1,5 тис. людей вирушили з Грузії до України воювати в міжнародному легіоні, незважаючи на заборони офіційного Тбілісі», - пишуть українські політологи.
Зовсім інакше вони коментують дії уряду Грузії.
«Якщо з грузинським народом все гранично ясно – ці люди повністю підтримують Україну, засуджують росію, ненавидять путіна, а в деяких випадках готові віддавати життя в ім'я української свободи – то з урядом Грузії ситуація точно протилежна. Влада зосереджена в руках Бідзини Іванішвілі, якоїсь подоби українського Медведчука. Він втратив грузинське громадянство, після отримання російського та французького. Вів і продовжує вести бізнес у росії, залишається відданим адептом кремля. Незважаючи на відсутність громадянства своєї країни, є керівником і, по суті, власником правлячої партії, аналогом якої можна назвати «Єдину росію». Вона називається «Грузинська мрія – Демократична Грузія». Практично весь уряд, парламент, політики залишаються підконтрольними Іванішвілі. Примітно, але президентка Саломі Зурабішвілі займає все ж таки проукраїнську, проєвропейську та антиросійську позицію. Проте без підтримки уряду, окрім публічних висловлювань, вона нічим не може допомогти», — вважають українські політологи.
У той самий час, незважаючи на відверто проросійський уряд Грузії, країна хоч і не допомагала Україні під час повномасштабного вторгнення, проте залишалася відносно нейтральною до росії.
«Звичайно, неможливо не відзначити збільшення товарообігу з агресором у 2022 році. Однак інші заяви залишалися скоріше на рівні розмов. І ось тепер Тбілісі остаточно показав, на чиєму боці залишається Грузія, зганьбивши, тим самим як себе, так і весь грузинський народ», — повідомляють експерти в галузі економіки.
Путін скасував заборону на польоти російських авіакомпаній та продаж турів до Грузії. Громадяни Грузії тепер зможуть відвідувати росію терміном до 90 днів без оформлення віз. Він підписав відповідний указ у середу, 10 травня. Глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі вже встиг привітати рішення кремля скасувати візовий режим для громадян його країни.
Він нагадав, що “будь-яка держава у світі сама вирішує, з якою країною їй запроваджувати безвізовий режим, а з якою скасовувати, оскільки це суверенне право. І тепер Грузії потрібно мати справу з рішенням росії”, - наголосив глава МЗС. Також влада Грузії дозволить прямі рейси російських авіакомпаній, які не потрапили під санкції. Про це заявила заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кривішвілі. За її словами, "прямі рейси допоможуть громадянам Грузії, які проживають у росії, возз'єднатися з батьківщиною".
«Зрозуміло, що подібні заяви офіційної грузинської сторони не більше ніж луна кремля. Країна, яка ще недавно зазнавала ударів від російських винищувачів, танків, корабельних знарядь по власній території, тепер готова "брататися" і обійматися з агресором. На побутовому рівні грузинський народ залишається дружнім для України та українців. Але на міжнародному, геополітичному, очевидно, Грузія незабаром стане не менш залежною від росії, ніж республіка білорусь», — заявляють політологи.
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