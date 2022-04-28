Влада Путіна слабшає?

19:31 22 листопада Київ, Україна

Після приходу до влади в кінці 1999 року Володимир Путін замахнувся зробити низку дій, які назавжди б вписали його ім'я в підручники російської історії. Для цього йому необхідно було діяти масштабно.



У день свого призначення на пост президента для Путіна, колишнього офіцера КДБ, все змінилося. Він отримав контроль над ядерною державою, і у нього з'явилася можливість творити "великі" справи. Як стверджує Галина Сидорова, колишня радниця першого міністра закордонних справ РФ Андрія Козирєва, Путіна завжди цікавила лише зовнішня політика. Всі внутрішні проблеми у вигляді злиднів, народних трагедій, вимог народу його лише пригнічували і хвилювали тільки на багатогодинних виступах перед співгромадянами.



Уже в середині 2000-х років було створено поняття "русского міра".

Війна в будь-якому її прояві - гаряча, холодна, гібридна, стала суттю всієї зовнішньої політики Путіна. Саме таким чином він хотів і хоче показати, що Росія - велика країна, принести "русскій мір" на територію вже не тільки країн колишнього СРСР, а й усіх інших, які вдасться підкорити.

Його війська поповнилися хакерами, шпигунами і приватними військовими організаціями. Одні підкоряються безпосередньо державі, інші негласно контролюються олігархами і Міноборони. Так, найманці з ПВК "Вагнера" полетіли будувати "русскій мір" на африканський континент, Сирію, Венесуелу. Путін занадто далеко направив свої інтереси. І чим далі він просувається з бажанням вершити "великі" справи, тим більше втрачає хватку у власному регіоні.

Підтримку народу Путін завжди отримував за заслуги у зовнішній політиці. Народ розумів, для чого Путін воює в Чечні, чому пішов до Грузії, навіщо розв'язав війну з Україною і вторгся в Сирію. Однак з часом ситуація змінилася.

Згідно з офіційними даними, рейтинг довіри до Путіна впав майже в два рази з 2017 року. На цей момент він становить 35%. Можна помітити, що чим далі простягається "русскій мір", тим менше починають вірити в "справжні" наміри президента поліпшити життя простого народу.

Такі тенденції можна простежити і в прикордонних країнах. Лукашенко відчув ослаблення хватки і тут же заявив, що призупиняє інтеграцію з Росією, що досить серйозно порушило плани Путіна.

Подібна ситуація сталася і в Киргизстані. Він не зміг належним чином приділити увагу передвиборчій кампанії в країні, понадіявся, що все і так гаразд, що є справи важливіші, і отримав ще одну проблему, яку просто так не вирішити.

Як і слід було припускати, у всіх є своя межа. Можна навести аналогію, де Путін - це шматок масла, а світ - хліб, і цей шматок масла вже розкатали до межі. Він як і раніше забуває про головне - народ. Недостатньо просто підкорити главу країни, необхідно по-справжньому піклуватися про народ, щоб люди повірили, що "русскій мір" - це добре. Але чим довше Путін продовжує займатися зовнішньою політикою, тим менше люди в нього вірять, тим "тоншим" він стає.