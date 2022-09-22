Володимир Зеленський - обіцянки і хід їх виконання

14:57 22 червня Київ, Україна

В нашій інфографіку всі обіцянки, які давав президент України Володимир Зеленський за період з 20.06.2019-20.06.2020 рр. На даний момент у президента зібралося 243 обіцянки в процесі виконання, 97 виконані і 54 провалені

З 20 травня по 20 червня Зеленський дав 41 нову обіцянку, 10 - виконав і 4 - провалив.



Які обіцянки не виконав президент

Питання запуску «інвестиційної няні» в Україні залишається в підвішеному стані. На прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що в найближчі дні в Верховній раді буде зареєстрований відповідний



Навіть президент не розрахував з термінами, коли в листопаді 2019 го обіцяв нове законодавство про народовладдя вже найближчим часом. 9 червня Зеленський зареєстрував законопроект «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», минулого тижня його прийняли в першому читанні. Але, за словами заступника голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, остаточне прийняття законопроекту очікується восени. Тобто практично через рік після озвучення обіцянки. Питання запуску «інвестиційної няні» в Україні залишається в підвішеному стані. На прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що в найближчі дні в Верховній раді буде зареєстрований відповідний законопроект . Однак за місяць ні глава держави, ні народні депутати ініціативу не внесли.Навіть президент не розрахував з термінами, коли в листопаді 2019 го обіцяв нове законодавство про народовладдя вже найближчим часом. 9 червня Зеленський зареєстрував законопроект «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», минулого тижня його прийняли в першому читанні. Але, за словами заступника голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, остаточне прийняття законопроекту очікується восени. Тобто практично через рік після озвучення обіцянки.

В кінці минулого року Зеленський пообіцяв, що навесні завершиться будівництво лікувально-діагностичного комплексу дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», а відкриють його 1 червня. 30 травня стало відомо, що в новому корпусі «Охматдиту» закінчили тільки «основні будівельні роботи», а відкриття перенесли через карантин. При цьому, коли 7 квітня президент розповідав про відкриття корпусу 1 червня, карантин вже діяв. Крім того, Міністерство охорони здоров'я не прозвітував про доставку і підключенні медичного обладнання, тобто про 100% готовність об'єкта до прийому пацієнтів. Обіцянка не виконана, чекаємо відкриття.



Що за місяць зміг зробити Зеленський

Як і обіцяв глава держави, в парламенті були зареєстровані законопроект про референдум і доопрацьований законопроект про заснування бізнес-омбудсмена.

Ще одне виконана обіцянка, що стосується законодавства - скасування «соєвих правок». У січні Рада прийняла законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», який передбачає скасування «соєвих поправок». Зеленський підписав закон 21 травня.



Виконано обіцянку про те, що Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом. 9 червня рада директорів МВФ схвалила меморандум і виділив перший транш за програмою Stand-by в розмірі 2,1 млрд дол. Виконання меморандуму України дозволить до кінця дії 18-місячної програми отримати ще 2,9 млрд.





У березні, після введення карантину, Зеленський пообіцяв не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності в регіонах: «Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам». У квітні Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до кінця карантину ввело державне регулювання цін на товари, що мають важливе соціальне значення і товари протиепідемічного призначення. Регулювання здійснюється шляхом декларування зміни роздрібних цін в разі їх збільшення. За недотримання процедури застосовуються адміністративно-господарські санкції. В Антимонопольному комітеті повідомили, що в регіонах масових і системних випадків зростання цін не було зафіксовано. Так що, обіцянка виконана.

У статусі кандидата в президенти Зеленський обіцяв залишити свій бізнес - вийти зі студії «Квартал 95». Завдяки деклараційної кампанії-2019 ми побачили підтвердження цієї обіцянки: з травня 2019 го Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує зарплату тільки в Державному управлінні справами.