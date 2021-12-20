Володимир Путін бажає викликати прихильність до Росії у білоруського народу

23:52 19 листопад Київ, Україна

18 листопада президент Росії Володимир Путін закликав Олександра Лукашенка розпочати діалог з опозицією. Цей крок демонструє наміри Кремля поступово інтегрувати Білорусь до складу РФ. Викликавши довіру білоруського народу до Росії, люди самі будуть не проти об'єднання держав, аби позбавити Лукашенка права знущатися з себе.

На розширеному засіданні колегії Міністерства закордонних справ РФ Володимир Путін закликав, так званого, президента Лукашенка розпочати діалог з опозицією: “Так, ми знаємо, що ситуація в Білорусії хоч і заспокоїлася всередині країни, проте проблеми є, і ми чудово віддаємо собі у цьому звіт і, звісно, закликаємо до діалогу між владою та опозицією”.

Цікаво, що заклик розпочати діалог з опозицією походить від людини, у якої головний опозиціонер сидить у в'язниці у сфальсифікованій справі, а суд готує проти нього ще одне звинувачення, але вже за політичною статтею.



Необхідно пам’ятати, що Росія та Білорусія підписали 28 інтеграційних програм, згідно з якими буде створено єдиний економічний простір, податкову систему, банківську справу та кредитування, єдину зовнішньополітичну спрямованість тощо. У лютому 2022 року має відбутися референдум щодо внесення поправок до Конституції Білорусії, а у 2023 році мають пройти парламентські вибори. Все це дозволить Росії остаточно заволодіти РБ і перетворити її на черговий федеральний округ, можливо, з позначкою "особливого статусу".

Заклик Путіна "розпочати діалог між владою та опозицією" робить його, свого роду, чеснотою в очах білорусів. Особливо на тлі Лукашенка. Відразу головний опонент білоруського диктатора на президентських виборах у 2020 році Світлана Тиханоська заявила, що “ніякого діалогу не може бути з в'язниці”. Її позначка полягає в тому, що вся опозиція режиму Лукашенка перебуває в ув'язненні, і вона вимагає насамперед звільнення політичних в'язнів.

Якщо Кремль реалізує слова Тихановської насправді і “закличе владу Білорусі звільнити політв'язнів”, Лукашенко беззастережно кориться, а Путіна визнають месією, після чого президенту РФ залишиться лише приймати похвалу від білорусів, які самі захочуть, щоб Білорусією почав керувати не бацька.

Ймовірно, що у 2023 році створені СЗР РФ партії для впровадження до білоруського парламенту, з теплотою приймуть білоруси, оскільки політичні об'єднання асоціюватимуться з Путіним, який “звільнив їх від диктатури Лукашенка”. У той самий час, необхідно розуміти, що Путін не звільняє Білорусь, а поневолює її. А опозиція, яка зараз перебуває, фактично, поза законом у РБ, перейде зі статусу активної до статусу підконтрольної, на кшталт партії ЛДПР у Росії чи вирушить назад до в'язниці, як це відбувається зараз в РФ.