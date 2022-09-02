Візит Пушиліна до білорусі прокоментували західні експерти

22:48 14 серпня Київ, Україна

27 липня Пушилін відвідав білоруське місто Брест, щоб "вшанувати пам'ять захисників Брестської фортеці, які впали від рук фашистських загарбників". Проте його приїзд не висвітлювався офіційними ЗМІ білорусії. Пушиліна супроводжували російський посол у рб Борис Гризлов та голова партії «Єдина росія» Андрій Турчак. Очевидно, що лукашенко не запрошував колишнього МММщика. За нього це зробив путін, щоби показати Заходу повну владу над сусідньою республікою.

"Сьогодні настав час звільнити російські міста, засновані російським народом: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Луцьк", - заявив Пушилін під час церемонії покладання квітів до Брестської фортеці.

Варто зазначити, що білорусь фактично вже є частиною росії у рамках «Союзної держави». Відразу після виборів президента в серпні 2020 року, СЗР (Служба зовнішньої розвідки) рф з подачі кремля хотіла створити проросійську партію для повного захоплення влади в республіці або, як альтернативу, створити потужну військову базу, з постійною дислокацією на ній російської армії. Проте ці ідеї так і не були реалізовані. Натомість путін фактично зробив білорусію частиною конфлікту з Україною, чим позбавив лукашенка простору для маневрів.

Цей метод спрацював. Захід більше не сприймає самостійність білоруської влади, незважаючи на їхні спроби довести протилежне та звинувачує республіку в агресії нарівні з росією. Із Заходу до білорусії не надходить закликів змінити свій зовнішньополітичний вектор, бо там розуміють, що немає жодних можливостей для його зміни лише білоруськими силами.

«Приїзд Пушиліна однозначно ставить під сумнів легітимність білорусі як держави. Більше того, білоруська опозиція, яка досить довгий час перебуває за кордоном у вигнанні, також втрачає свою аудиторію всередині республіки. У ній стався розкол, а білоруське суспільство зараз стурбоване більше падінням економіки, ніж зміною режиму.

Наразі єдиною силою, яка б змогла повернути республіці білорусь легітимність, вихід з-під впливу кремля, є полк Кастуся-Калиновського, який воює на боці України і складається з білорусів», - пишуть українські експерти в галузі політології.

Деякі західні експерти, у свою чергу, зазначають, що народ республіки не готовий до цього і навряд чи підтримає радикальну силу.

«Люди, які виходили на мирні протести, не зможуть перешкодити озброєним визволителям, адже як показав час, вони не здатні нічого протиставити навіть ОМОНу з кийками. Так чи інакше, республіка перебуває під повним контролем кремля і якщо Київ планує у майбутньому жити у мирі із північним сусідом, то полк Кастуся-Калиновського необхідно буде підтримати після перемоги у війні з росією», - вважають західні аналітики.