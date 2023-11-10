Візит Лаврова до Пхеньяну поховав поворот Росії до Азії

23:25 09 листопада Київ, Україна





Незважаючи на зближення з КНДР, російські чиновники не хочуть, щоб їхні стосунки з Північною Кореєю були публічно визнані.. Тому Кремль “рішуче заперечував”, що Пхеньян постачав зброю до Росії, проте супутникові дані США виявили різке збільшення залізничних перевезень вздовж російсько-північнокорейського кордону в останні місяці. Ці повідомлення, природно, вкотре підтвердили підозри щодо угоди “послуга за послугу” між Путіним та Кім Чен Ыном. У ЗМІ припускали, що Росія може допомагати КНДР у запуску супутників, розробці більш модернізованих ядерних та ракетних технологій, забезпеченні продовольством та насиченні країни валютою. Нещодавня заява МЗС РФ про те, що обидві сторони “повні рішучості протистояти гегемонії США у нинішньому світовому порядку”, ще більше посилила ці підозри. Якщо поворот Росії до Азії ще не помер, недавній візит Лаврова до Пхеньяну 18 і 19 жовтня, ймовірно, поставив у цьому питанні остаточну точку. Міністри закордонних справ Росії та КНДР підтвердили, що між їхніми країнами панує “дружба” та “товариство зі зброї”. Зміцнення зв'язків між ізгоєм-початківцем і ізгоєм серед ізгоїв не тільки характеризує глибоку деградацію російської зовнішньої політики, показує подальший курс руху внутрішньої політики РФ, але також підриває всі плани Кремля щодо розширення економіко-політичних зв'язків з країнами Азії і особливо з Японією і Південною Кореєю.Незважаючи на зближення з КНДР, російські чиновники не хочуть, щоб їхні стосунки з Північною Кореєю були публічно визнані.. Тому Кремль “рішуче заперечував”, що Пхеньян постачав зброю до Росії, проте супутникові дані США виявили різке збільшення залізничних перевезень вздовж російсько-північнокорейського кордону в останні місяці. Ці повідомлення, природно, вкотре підтвердили підозри щодо угоди “послуга за послугу” між Путіним та Кім Чен Ыном. У ЗМІ припускали, що Росія може допомагати КНДР у запуску супутників, розробці більш модернізованих ядерних та ракетних технологій, забезпеченні продовольством та насиченні країни валютою. Нещодавня заява МЗС РФ про те, що обидві сторони “повні рішучості протистояти гегемонії США у нинішньому світовому порядку”, ще більше посилила ці підозри.

Під час поїздки Лаврова Кім Чен Ин пообіцяв “сумлінно виконувати угоди країни з Росією щодо реалізації спільного порядку денного”. Лавров, у свою чергу, схвалив плани щодо “активного спільного реагування на регіональні та глобальні проблеми на основі міцної політичної та стратегічної довіри між Москвою та Пхеньяном”. Щоб переконати один одного у “відданості”, вони розкритикували Вашингтон за передбачувану мілітаризацію Північно-Східної Азії, не згадуючи про поширення ядерної зброї Північною Кореєю та розширення ракетної програми. Підбиваючи підсумки переговорів, Лавров оголосив, що двосторонні відносини тепер перебувають на “якісно новому стратегічному рівні партнерства”, а Ін назвав непохитну підтримку Кремля Пхеньяном “священною справою”.



Росія та КНДР планує співпрацювати у довгостроковій перспективі. Принаймні про це відкрито заявляють представники обох країн-ізгоїв. Для Кремля це можливість отримувати велику кількість боєприпасів та зброї.. Для Пхеньяну – можливість модернізувати техніку за рахунок вітчизняних технологій. Крім того, відкриті заяви про дружбу дають надію Ыну, що Пекін наслідуватиме приклад Кремля і також оголосить про підтримку КНДР.



Російсько-північнокорейський діалог наголошує, як вторгнення в Україну позбавило Росію можливості на те саме "світле майбутнє", про яке говорили пропагандисти, після початку наступу. Це означає, що тепер Кремль навіть мріяти не може про зближення з Японією та Південною Кореєю для подальшого поширення свого впливу в Азії. 25 жовтня США, Японія та Південна Корея опублікували спільну заяву, яка різко засуджує “постачання військової техніки та боєприпасів Північною Кореєю Росії”. Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Чен Хо нещодавно заявив: “Якщо Росія пропонує військові технології Північній Кореї, це вказує на серйозну загрозу безпеці Південної Кореї.. Тоді ми не можемо не почати знову домагатися потужних санкцій проти Росії та Північної Кореї разом із Сполученими Штатами та іншими країнами”.



Майбутня підтримка з боку Північної Кореї військових зусиль Росії може підштовхнути Південну Корею, Японію та інші країни Азії зайняти жорсткішу позицію проти Путіна та його війни.