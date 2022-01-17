Віцепрем'єр Уруський пропонує ОПК зменшити кількість спецекспортерів

11:17 03 вересень Київ, Україна

Ефективне управління військовою та стратегічною промисловістю вимагає зменшення кількості спецекспортерів і обмеження впливу на них з боку Укроборонпрому.



Про це заявив віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.



«Необхідно відновити економічні зв'язки з країнами, які є традиційними ринками збуту продукції оборонно-промислового комплексу України, і були втрачені з різних причин, зокрема через тиск з боку конкурентів і організованих корупційних скандалів навколо наших спецекспортерів. В цілому з метою ефективного управління військовою та стратегічною промисловістю необхідно зменшити кількість спецекспортерів, а також обмежити вплив на них з боку Укроборонпрому», - сказав Уруський.





