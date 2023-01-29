Весняний заклик у Росії посилить соціальні проблеми

Мобілізація у Росії триває. Поки що Кремль не оголошував нової масштабної хвилі призову резервістів. Тим не менш, людям приходять повістки, адже на фронті також щодня знищуються сотні військових. З 1-го квітня у РФ має розпочатися заклик на термінову службу. Аналітики зазначають, що він стане найважчим за всю історію сучасної Росії.

Путін заявив про необхідність збільшити чисельність російської армії на 350 тис. осіб до 1,5 млн.. Крім того, вже приймаються рішення про підвищення верхньої вікової межі тих, хто закликається до 30 років; дозволі командирам набирати солдатів на контрактну службу із строковиків; збільшити проходження термінової служби з 12 до 18 чи навіть до 24 місяців; знизити вимоги до здоров'я призовників; посилити законодавство щодо ухилістів; запровадити правило, згідно з яким особи віком від 30 років повинні мати військову спеціальність.

Такі заходи, всі або більша частина з них, очевидно, буде вжито в Кремлі до квітня 2023 року, вважають західні аналітики.. «Водночас це посилить і без того великі соціальні, демографічні, економічні та політичні проблеми в Росії», - заявляють вони.

На думку військових аналітиків збільшення чисельності армії, у заплановані російським керівництвом терміни, неможливе.

Військовий експерт і аналітик Павло Лузін вважає, що реальна кількість військовослужбовців у РФ завжди була меншою за кількість, що заявляється.. Наприклад, 1997 року заявлена чисельність всіх збройних формувань у Росії становила 1,7 млн людина, тоді як реальна цифра була 1,2-1,3 млн. У 2016 році, замість заявлених 1,013 млн військових, на службі було лише 770 тис. осіб.

«Водночас, якщо припустити, що Кремлю якимось фантастичним чином вдасться довести чисельність російської армії до заявлених 1,5 млн осіб, це розкриває іншу проблему – брак молодшого офіцерського складу. Усі, хто міг, а головне, умів командувати окремими групами військ, або знищені в Україні, або недієздатні, або перебувають на полях битви.. Зробити з терміновика тямущого офіцера це не те саме, що дати йому в руки автомат, зомбувати пропагандою та пустити на укріплені позиції ЗСУ. Збільшення рамок призовного віку, і заклик, тим самим тих, хто вже перестав бігати від військкомату, влаштувався на роботу, буквально вирве економічні суб'єкти з системи, що завдасть ще більшого удару по ній, посилюючи ефект від мобілізації», — заявляють політологи.

Західні аналітики називають збільшення кількості призовників до викликом демографії країни. "З іншого боку, - пишуть аналітики, - весняний заклик стане новим стимулом для росіян старше 27 років покинути країну і не повертатися якомога довше, що також посилить демографічний спад в Росії".