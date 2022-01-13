Верховна Рада планує з 2021 року ввести доплати до пенсій для пенсіонерів у віці від 75 років

Глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова поділилася планами Кабміну та Верховної Ради щодо організації доплати до пенсій для пенсіонерів у віці від 75 років - подібні до тих, які в цьому році були введені для пенсіонерів у віці від 80 років.
"Зараз ми чекаємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", - заявила вона.
Глава комітету ВР нагадала, що у 2020 році Рада прийняла два закони, згідно з якими люди у віці від 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1000 грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.
За словами Третьякової, люди, яким більше ніж 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їхня пенсія зараз не є справедливою.
За даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн осіб у віці від 60 років і 7,15 млн осіб у віці від 65 років.
"Зараз ми чекаємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", - заявила вона.
Глава комітету ВР нагадала, що у 2020 році Рада прийняла два закони, згідно з якими люди у віці від 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1000 грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.
За словами Третьякової, люди, яким більше ніж 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їхня пенсія зараз не є справедливою.
За даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн осіб у віці від 60 років і 7,15 млн осіб у віці від 65 років.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі