Відень: знайшли могилу воєначальника УГА

Австрійський німець Фердинанд Ленер добровольцем вступив в УГА, дуже швидко вивчив українську мову, отримав звання отамана, під час походу УГА на Київ очолював штаб II корпусу.

У 1921 році офіцер одружився на українській націоналістці Ірині Вахнянин і через Карпати пішов до Чехословаччини. Кілька років Фердинанд Ленер працював у Військовій канцелярії диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича у Відні. У штабі отаман говорив по-німецьки, але з солдатами по-українськи, а крім цього володів англійською і французькою мовами.

Начальник штабу ІІ Галицького корпусу Фердинанд Ленер брав участь в поході на Київ. У 1930-х роках Ленер був військовим аташе Австрії в СРСР, а потім військовим аташе Третього Рейху. Під час Другої світової війни служив офіцером штабу 4-го повітряного флоту Люфтваффе, створеного у Відні.

У 1946-1951 роках Ленер служив в Міністерстві закордонних справ Австрії, займаючи пост військового аташе в Німеччині.

Колишній командир УГА помер у Відні 24 грудня 1954 року народження, хоча в енциклопедичних довідниках роком смерті помилково вказувався 1956 й. Саме за датою смерті вдалося відшукати його могилу на Мацлайнсдорфском лютеранському кладовищі. Поховання не проплачено з 1999 року, тому знаходиться в стадії ліквідації.