Вашингтон: США допоможе Україні зупинити Росію в Чорному морі

У грудні 2019 році Міноборони уклало договір про постачання другої партії протитанкових комплексів Javelin.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року Державний департамент США схвалив передачу Україні 37 протитанкових комплексів Javelin і 210 ракет до них на 47 млн доларів. Повідомлялося, що поставка американських ПТРК в Україні забезпечена на умовах, що оборонне озброєння не буде використовуватися на лінії зіткнення в зоні бойових дій в Донбасі. Однак в подальшому вони використовувалися саме на лінії розмежування, що дозволило звести використання терористами бронетехніки до мінімуму.