Вашингтон: США допоможе Україні зупинити Росію в Чорному морі

Посол України в США розповів про те, що Америка зацікавлена в наданні допомоги Україні з питань додержання російської політики домінування в Чорному і Азовському морях. Володимир Єльченко особливо підкреслив, що Київ може розраховувати на підтримку Вашингтона в питаннях організації системи опору Росії.
Україна може розраховувати на підтримку США в опорі Росії в Чорному і Азовському морях, саме для цього Америка передає Києву озброєння.
Посол упевнений, що головна спільна мета України і США - припинити домінування Росії в Чорному і Азовському морях.
Посол упевнений, що головна спільна мета України і США - припинити домінування Росії в Чорному і Азовському морях.
Зокрема, за його словами, в цій співпраці і надалі триватимуть закупівлі «Джавелін», які є в програмі допомоги на 2021 рік.
«Крім того, вже зараз« Джавелін »будуть озброюватися підрозділи, які будуть направлятися в зону проведення ООС, а це вже зовсім інша розстановка сил», - розповів посол.
А також в контексті українсько-американського співробітництва дипломат перш за все наголосив на необхідності посилювати і модернізувати військово-морський флот.
Нагадаємо, на початку березня 2018 року Державний департамент США схвалив передачу Україні 37 протитанкових комплексів Javelin і 210 ракет до них на 47 млн доларів. Повідомлялося, що поставка американських ПТРК в Україні забезпечена на умовах, що оборонне озброєння не буде використовуватися на лінії зіткнення в зоні бойових дій в Донбасі. Однак в подальшому вони використовувалися саме на лінії розмежування, що дозволило звести використання терористами бронетехніки до мінімуму.
У грудні 2019 році Міноборони уклало договір про постачання другої партії протитанкових комплексів Javelin.
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