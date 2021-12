Вашингтон: розвідка аналізує дані про будівництво заводу по обробці Урана в Саудівській Аравії

09:57 06 серпень Київ, Україна

Згідно з отриманою інформацією, розвідка США активно працює над вивченням інформації про будівництво уранового заводу в Саудівській Аравії.

Американські розвідувальні служби отримали дані про спроби Саудівської Аравії побудувати підприємство, призначене для виробництва так званого жовтого пирога (англ. Yellow cake) - концентрату, одержуваного в процесі обробки уранової руди. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в американській адміністрації.

За їх даними, в останні тижні в американському розвідувальному співтоваристві проводився ретельний аналіз даних, що стосуються передбачуваного будівництва заводу в пустелі в районі міста Аль-Ули. Джерела видання вказують, що створення такого підприємства, яке нібито здійснюється у співпраці з Китаєм, може привести до отримання Ер-Ріяд ядерного палива, яке згодом може бути використано в створенні ядерної зброї. За інформацією видання, американська розвідка має в своєму розпорядженні супутниковими знімками місцевості, які вказують на те, що будівництво заводу почалося там в 2014 році.

У Держдепартаменті відмовилися коментувати відомості джерел газети, проте підкреслили, що Вашингтон "регулярно попереджає всіх своїх союзників про ризики співпраці з КНР в питаннях мирного використання ядерної енергії". На думку представників американського зовнішньополітичного відомства, це згодом може обернутися "обмеженнями, стратегічним тиском і крадіжкою технологій". "Ми настійно рекомендуємо нашим партнерам працювати тільки з перевіреними постачальниками, які строго дотримуються принципів нерозповсюдження [ядерних озброєнь]", - вказали в Держдепі.

У вівторок газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела з числа посадових осіб країн Заходу, повідомила про те, що Саудівська Аравія за допомогою двох китайських компаній будує на північному заході королівства підприємство, призначене для виробництва "жовтого пирога". За її даними, будівництво викликає стурбованість США і їх союзників, які підозрюють, що Ер-Ріяд залишає в силі можливість розробки ядерних озброєнь. Міністерство енергетики Саудівської Аравії на запит газети "категорично спростувало" відомості про будівництво підприємства з отримання уранового концентрату в пустелі в районі Аль-Ули.



Саудівська програма ядерної енергетики



У липні 2017 року уряд королівства схвалив проект розвитку мирної атомної енергетики, основна мета якого - звільнення від нафтової залежності. Ця концепція розвитку передбачена в програмі "Бачення-2030", ініційованої принцем в 2015 році і спрямованої, в тому числі на відхід від вуглеводневої сировини. У листопаді 2018 року наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дав старт ряду великих проектів, в тому числі створення в королівстві першого дослідного ядерного реактора на базі Центру науки і технологій ім. Короля Абдель Азіза (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST).

Міністр енергетики королівства принц Абдель Азіз бен Сальман в вересні минулого року заявив про плани в перспективі добувати і збагачувати уран для національної програми ядерної енергетики. Глава відомства зазначив, що його країна планує почати з двох ядерних реакторів для досліджень, але не навів при цьому термінів, в які планується почати такі дослідження.