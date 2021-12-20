В Україні шерифи замінять дільничних, - повідомили в МВС

Реформування роботи правоохоронної системи в Україні направлено на поліпшення захисту населення і боротьби зі злочинністю на місцях. У світлі реформ, радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко поділився тими нововведеннями, які очікують українців незабаром. Мартиненко розповів про те, що найближчим часом запланована заміна всіх дільничних інспекторів на так звані "поліцейські громади", які будуть працювати за принципом шерифів.

За його словами, поліцейський громади буде працювати як шериф: постійно перебувати в громаді, співпрацювати з нею і отримувати від неї частину фінансування.

"Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції", - сказав він.

Мартиненко додав, що поліцейський громади буде постійно перебувати на території громади та співпрацювати з її жителями. При цьому фінансування буде лягати в тому числі і на громаду.

Нагадаємо, щось подібне пару років тому планували запустити в Полтавській області. Планувалося, що дільничного офіцера, якому належить виконувати роль "шерифа", буде вибирати територіальна громада, а Нацполіція його навчить і забезпечить спецзасобами.

Раніше в МВС заявили, що зможуть охороняти пасажирські поїзди, але за певних умов.