В Україні відзначили високу ефективність безпілотників

06:13 29 вересня Київ, Україна





22 вересня ЗСУ завдали ракетного удару по севастопольському штабу Чорноморського флоту Росії. У Міноборони агресора повідомили, що "історична будівля штабу Чорноморського флоту була пошкоджена", а незалежні джерела стверджують, що в атаці використовувалися крилаті ракети "Storm Shadow" британського виробництва.. Цей удар було завдано після того, як українські військово-морські сили успішно провели спецоперацію, яка “завдала серйозних збитків” аеродрому Саки в Криму. Повідомлення показують, що українські сили використовували безпілотники, щоб розтрощити російську протиповітряну оборону, а вдарили ракетами «Нептун» за наміченими цілями. Атаки дронів і ракет, що почастішали, по позиціях противника на значній відстані від лінії фронту дають Україні перевагу перед атакою на укріплені позиції окупантів. Використання цих коштів дозволило ЗСУ не лише продовжити контрнаступ, а й нав'язати свої правила гри агресору на полі бою.22 вересня ЗСУ завдали ракетного удару по севастопольському штабу Чорноморського флоту Росії. У Міноборони агресора повідомили, що "історична будівля штабу Чорноморського флоту була пошкоджена", а незалежні джерела стверджують, що в атаці використовувалися крилаті ракети "Storm Shadow" британського виробництва.. Цей удар було завдано після того, як українські військово-морські сили успішно провели спецоперацію, яка “завдала серйозних збитків” аеродрому Саки в Криму. Повідомлення показують, що українські сили використовували безпілотники, щоб розтрощити російську протиповітряну оборону, а вдарили ракетами «Нептун» за наміченими цілями.



Українські дрони дедалі частіше вражають військові цілі на території Росії. Мабуть, найяскравіший приклад це удар по аеродрому у Пскові, приблизно за 700 км від українського кордону.. За словами Кирила Буданова, голови Служби військової розвідки України, атаку розпочали з території Росії. На початку серпня 2023 року спецслужби України провели спецоперацію у порту Новоросійськ. Безпілотники ВМФ атакували десантний корабель «Оленогорський гірник» та нафтовий танкер «SIG».

Атаки українських дронів по центру Москви посіяли паніку серед росіян. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк, нещодавно написав у «Х» (колишній Twitter), що агресор втягується глибше в конфлікт через “велику кількість непізнаних дронів, нових колапсів, нових громадянських заворушень”. Внаслідок цього нападу нещодавно було заарештовано командувача ППО Москви генерал-майора Костянтина Огієнка за звинуваченням у хабарництві та корупції.



В останні місяці Україна розширила використання військово-морських безпілотників, аби підірвати російські позиції у Чорному морі. У липні 2023 року українські сили знову атакували міст через Керченську протоку, цього разу з використанням безпілотних надводних кораблів. Було підірвано значну частину мосту, викликавши серйозні перебої в логістиці постачання окупантів. У травні Київ підтвердив використання трьох військово-морських безпілотників під час атаки російського розвідувального корабля «Іван Хурс» поблизу протоки Босфор.



У свою чергу зростання використання дронів і ракетних ударів не залишилося непоміченим для Росії. За останніми оцінками, російські військові здійснили понад 2 тис.. атак за допомогою безпілотників "Shahed". 31 липня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрівся з міністром оборони Ірану Мохаммадом-Різою Аштіані, щоб обговорити можливість створення в РБ заводу з виробництва дронів-камікадзе для підтримки російського вторгнення. Раніше США повідомили, що Іран допомагає Росії побудувати завод із виробництва дронів у Татарстані.. Кремль стверджує, що зробив кроки з нарощування виробництва безпілотників, проте наскільки ефективними вони є складно судити.



Україна також наростила внутрішнє виробництво дронів. Перш ніж піти у відставку, колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив: “Цієї осені буде бум виробництва різних українських безпілотників”. Дальність польоту понад 500 кілометрів. Він має стати аналогом іранського боражуючого боєприпасу «Шахед-136». На відміну від інших дронів-камікадзе, «Рубака» призначений для завдання ударів по заздалегідь заданим координатам. «Лелека-100» - це новий розвідувальний дрон, який спочатку був озброєний у 2021 році.. Він може розвивати максимальну швидкість 120 км/год із дальністю польоту 100 км протягом трьох годин. Безпілотник має можливість передачі зашифрованого відео, що робить його особливо ефективним при визначенні російських позицій.



У серпні 2023 року Україна презентувала свій перший морський безпілотник на Міжнародній виставці оборонної промисловості у Стамбулі. «Magura V5» має різні можливості для ведення розвідки, спостереження та пошуково-рятувальних операцій на морі. Його радіус дії оцінюється в 800 км, а максимальна швидкість може досягати 75 км/год. Апарат може мати корисне навантаження масою до 320 кг. За словами керівника об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, такі дрони можуть завдати серйозної шкоди ЧФ РФ іншим військовим формуванням у Криму та навколо нього.



У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський ініціював кампанію United24 зі збору коштів на придбання парку військово-морських дронів.. Основне завдання цих



Оскільки Україна, ймовірно, повинна робити більш скоординовані дії для успішної деокупації півострова Крим, дрони продовжуватимуть відігравати ключову роль у контрнаступі. Станом на червень 2023 року виробництво дронів в Україні зросло на тисячі та десятки тисяч відсотків у деяких категоріях. За словами Федорова, виробництвом безпілотників займаються понад 100 українських компаній, понад 40 типів українських БПЛА вже пройшли процедуру введення в експлуатацію та отримують держзамовлення. У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський ініціював кампанію United24 зі збору коштів на придбання парку військово-морських дронів.. Основне завдання цих БПЛА – захист українських вод від крилатих ракет, що запускаються у Чорному морі. Їх також розглядають для захисту кораблів із зерном, що виходять із одеських портів. Ця ж платформа зі збирання коштів спільно з Генеральним штабом України та Міністерством цифрової інформації також підтримує проект «Армія дронів». Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нещодавно оголосив про отримання українською армією 1,7 тис. дронів у рамках проекту.Оскільки Україна, ймовірно, повинна робити більш скоординовані дії для успішної деокупації півострова Крим, дрони продовжуватимуть відігравати ключову роль у контрнаступі. Станом на червень 2023 року виробництво дронів в Україні зросло на тисячі та десятки тисяч відсотків у деяких категоріях. За словами Федорова, виробництвом безпілотників займаються понад 100 українських компаній, понад 40 типів українських БПЛА вже пройшли процедуру введення в експлуатацію та отримують держзамовлення.



Надалі українські атаки дронів і ракет почастішають, щоб знищувати стратегічно важливі позиції окупантів. У той же час, ППО агресора, як показує практика, не зможе протиставити нічого суттєвого для відбиття таких атак. Російські системи розроблялися спочатку для перехоплення інших цілей.