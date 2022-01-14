У США виділять $ 250 млн на організацію моральної підтримки американців

13:26 01 вересень Київ, Україна

Уряд США вирішив вжити кардинальних заходів для того, щоб підтримати і підбадьорити своїх громадян.



Контракт на $ 250 млн отримає агентство, яке допоможе "перемогти відчай" через пандемію та "вселити надію" американцям, щоб ті змогли повернутися на роботу та відновити економіку.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США планує співпрацю з комунікаційним агентством, щоб на тлі пандемії коронавірусної інфекції "перемогти відчай і вселити надію". На ці цілі планується витратити 250 мільйонів доларів, пише Politico.



Компанія-переможець має провести заходи, які вселять в американців впевненість. Робиться це для того, щоб громадяни змогли повноцінно приступити до роботи після карантину та відновити економіку.



Суспільству буде надаватися інформація про охорону здоров'я, вакцини, ліки та про скасування обмежень, введених через COVID-19.



У якості інформмайданчиків будуть долучені соцмережі, ЗМІ, індустрії спорту та розваг.



Більша частина суми, що виділяється, повинна бути витрачена до січня 2021 року.