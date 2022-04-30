У слід за білорусією в Росії почалася рейкова війна

11:03 30 квітня Київ, Україна

На території Росії набирає обертів "рейкова війна": у 4-х областях на російській залізниці пройшли успішні диверсії.

Так, відомо, що на московській залізниці за останні 2 тижні в Брянській, Орлівській, Смоленській та Курській областях рейкові партизани провели успішні акції з виведення з ладу залізничних колій шляхом встановлення в релейних шафах СЦБ спеціальних пристроїв, які спрацьовують за таймером. внутрішнє обладнання релейної шафи.

Рух «Співпраця» повідомляє, що «рейкову війну» на території Росії здійснюють білоруські партизани-активісти ініціативи «Бусла летять», що входять до складу цього руху.

На телеграм-каналі «Бусла відлітають» опубліковано звернення: «Партизанський привіт!

Партизанськими групами «Лелеки летять» було проведено партизанські акції у Смоленській та Брянських областях (РФ) з метою уповільнення залізничних перевезень путінських військ.

В результаті успішно проведених вилазок було знищено пристрої сигналізації, централізації та блокування на декількох ділянках. Знищено кілька релейних шаф СЦБ.

Окупантові та його послужливим холуям не буде спокою, не на нашій білоруській землі, не вдома!

Взагалі, організація «Співпраця» була визнана в Білорусі терористичною.. Її активісти часто звинувачують у виготовленні, зберіганні, перевезенні та розповсюдженні екстремістських матеріалів, спрямованих на організацію масових заворушень, актів вандалізму, блокування автомобільних доріг та залізничних колій, застосування насильства по відношенню до представників органів державної влади.

Ще з початку бойових дій в Україні в Білорусі розпочалася «рейкова війна». Білоруська влада в березні фактично прирівняла до терористів «партизан», які намагалися не допустити проїзду російської військової техніки та військ через Білорусь в Україну та продовжують виводити з ладу залізничне обладнання.

І незважаючи на слова заступників МВС Білорусі Г. Казакевича, що ці «терористи» будуть знищені, диверсії не лише не зупинилися, а й розширили свою географію!

Хай живе Білорусь!