"В сім'ї не без зрадника": російські шпигуни в особі українських правоохоронців

20:55 09 червень Київ, Україна





Російські агенти скоїли численні вбивства українських офіцерів не лише поблизу лінії фронту, але і далеко від зони бойових дій. Наприклад, підірвавши заміновані автомобілі в 2017 році полковника Олександра Хараберюша, офіцера контррозвідки Служби безпеки України З початку війни на Донбасі і по сьогодні секретні служби Росії ведуть свою діяльність, спрямовану на дестабілізацію України, а також країн НАТО. Ключову роль досі грають шпигуни через гібридний характер війни з країнами Заходу. Таємні операції, саботаж і шпигунство, природно, стали звичною справою в порівнянні з довоєнними роками.Російські агенти скоїли численні вбивства українських офіцерів не лише поблизу лінії фронту, але і далеко від зони бойових дій. Наприклад, підірвавши заміновані автомобілі в 2017 році полковника Олександра Хараберюша, офіцера контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) в Маріуполі і полковника Максима Шаповала, командира спецпідрозділу, в Києві. Більш того, в проміжку між цими двома вбивствами міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про теракт Росії, скоєний в Балаклії, де був підірваний склад з боєприпасами.





Арешт став підсумком багаторічної секретної операції, розпочатої в 2015 році. Згідно з офіційними заявами, з того часу Шайтанов неодноразово контактував з агентом ФСБ Росії полковником Ігорем Єгоровим. Після початку війни їхні зустрічі проходили в Хорватії, Німеччині та Франції. Єгоров часто бував в Україні до 2014 року в рамках ініціативи двостороннього співробітництва між ФСБ і СБУ, що, ймовірно, допомогло йому вперше встановити контакт з Шайтановим. У свою чергу, Єгоров брав участь в окупації Криму та навіть був нагороджений медаллю «За повернення Криму». Починаючи з 2014 року, багатьох співробітників СБУ звільнили за підозрою в зв'язках з ФСБ . Проте 14 квітня 2020 року в Службі Безпеки повідомили, що заарештували "крота" у власних лавах. Ним виявився генерал-майор Валерій Шайтанов, який займав посаду начальника Центру спецпідрозділу «Альфа». Він був затриманий за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.Арешт став підсумком багаторічної секретної операції, розпочатої в 2015 році. Згідно з офіційними заявами, з того часу Шайтанов неодноразово контактував з агентом ФСБ Росії полковником Ігорем Єгоровим. Після початку війни їхні зустрічі проходили в Хорватії, Німеччині та Франції. Єгоров часто бував в Україні до 2014 року в рамках ініціативи двостороннього співробітництва між ФСБ і СБУ, що, ймовірно, допомогло йому вперше встановити контакт з Шайтановим. У свою чергу, Єгоров брав участь в окупації Криму та навіть був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

СБУ стверджує, що в рамках зв'язку Шайтанова з Єгоровим український офіцер передавав російській розвідці інформацію про таємні операції на окупованому Донбасі, включаючи особливості місії і задіяний особовий склад, а також інформацію, що стосується національної безпеки, подробиці співпраці України з іноземними партнерами у сфері оборони і особисті дані високопоставлених українських офіцерів. Крім цього, Шайтанов допомагав вербувати співробітників СБУ на роботу в ФСБ. Більш того, колишній начальник «Альфи» нібито спланував вбивство чеченського командира батальйону Джохара Дудаєва - Адама Осмаєва. Як нагороду Єгоров пообіцяв видати Шайтанову російський паспорт, заплатити йому 200 000 доларів і організувати отримання українським агентом військової пенсії в Росії.

Таким чином, всередині українських правоохоронних органів також зустрічаються люди, що займаються шпигунством на користь Росії. Більш того, напевно такі представники існують і в інших країнах, в тому числі в країнах НАТО. Контррозвідці всіх демократичних і проєвропейських країн слід посилити пильність, щоб припинити роботу російської розвідки на своїй території. Це також суттєво скоротить кількість диверсій всередині будь-якої країни.