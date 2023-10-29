У «Росстаті» помилилися щодо негативних оцінок російської демографії

Як не дивно, але вторгнення в Україну відвернуло увагу від демографічної катастрофи. Путін, як і раніше, налаштований оптимістично з цього питання, мабуть, переконаний у тому, що збільшення виплат жінкам за кожну наступну дитину і обмеження абортів дозволять російському населенню знову зрости. Проте російські та західні експерти кажуть, що такий підхід приречений на провал. Вони стверджують, що лише різке покращення рівня життя та повна трансформація суспільних цінностей можуть призупинити демографічний спад. Ці експерти регулярно попереджають, що росіяни роблять потенційно фатальну помилку, не приділяючи уваги демографії. Однак мало хто з російських політиків вважає, що це найскладніша проблема, яка сьогодні стоїть перед росією.Перший звіт «Росстату» був жахливим, але не таким поганим, щоб завадити путіну продовжувати знищувати власне населення. В агентстві попередили, що демографічна ситуація в країні погіршується темпами, які набагато перевищують прогнози ще в 2020 році. Тоді експерти "Росстату" прогнозували, що до 2030 року населення росії скоротиться на 2,1 мільйона осіб; тепер вони передбачають, що це число, ймовірно, збільшиться ще на 50%. До речі, путін просто запропонував ігнорувати подібні прогнози та визнав скорочення населення на 3,1 млн осіб незначним. Зрозуміло, що подібні висловлювання, які вимовляє дід як самозаспокоєння, здатні ще сильніше нашкодити генофонду. Дослідження «Росстату» ясно дає зрозуміти, що кремль зможе досягти короткострокового незначного “зростання населення”, лише за рахунок окупації українських територій та насильницької паспортизації українців. Що стосується самої росії, «Росстат» повідомляє, що кількість народжень знижується, що відображає як скорочення чисельності дітородних російських жінок, так і падіння коефіцієнта народжуваності з 1,505 дітей на жінку протягом життя до 1,416, що значно нижче за необхідний показник у 2,2 для зміни тренду на позитивний.Якщо перший звіт «Росстату» мав хоч якісь позитивні тенденції, як скорочення відсотка смертності серед дітей, а також збільшення припливу мігрантів, то другий зовсім виставляє путіна з його «позитивними заявами» про демографію дурнем. Диктатор каже, що нинішні проблеми значно зникнуть у 2030-ті роки завдяки його політиці та прогнозованому збільшенню кількості дітородних жінок. В останній доповіді стверджується, що населення росії продовжуватиме скорочуватися після 2030 року і до 2046 року буде на 7,68 мільйона людей менше. Таке зниження означає, що кількість росіян працездатного віку, ймовірно, скоротиться з 83,47 млн до 79,79 млн у 2045 році. "Росстат" прогнозує, що до середини століття частка населення росії у віці до 18 років знизиться з 18,5% до 15,6%, і ця тенденція передбачає, що зниження показників народжуваності, ймовірно, триватиме ще довго після 2046 року.Швидкість і масштаби демографічного колапсу росії за путіна створюють реальні загрози знищення якщо не самої країни, то принаймні росіян. Диктатор особисто робить те, у чому звинувачує "недружні країни". У цьому винна лише людина, яка перебуває на чолі держави понад 20 років.