У російському МЗС намітився розкол

16:30 31 травня Київ, Україна

23 травня з посади російського радника постійного представника в ООН пішов Борис Бондарєв. Перед своїм відходом він виступив із заявою, в якій дуже негативно висловився щодо війни в Україні. Позиція дипломата говорить про розкол у МЗС рф і в самому кремлі, який вже почався і неодмінно лише посилюватиметься.

Борис Бондарєв був дипломатом у рф 20 років. Тепер, Бондарєв, вважає, що ідеї вищого керівництва не пов'язані з цілями зробити росію сильнішою. Він не тільки покинув свою посаду, але й заявив, пояснивши свій вчинок. Серед довгого тексту можна назвати головне: Бондарєв почав соромитися країни після 24 лютого; розпочата війна є злочином не лише проти українського народу, а й проти росіян; міністр лавров є яскравим прикладом того, наскільки деградувала система рф; всі, хто підтримують цю війну, хочуть лише одного – якнайдовше залишитися при владі, щоб зберегти свої багатства.

Слова колишнього депутата показують його ставлення не лише до війни проти України, але й пояснюють, для чого він залишався дипломатом росії довгий час. Адже міністерство закордонних справ у будь-якій країні існує для єдиної мети – пошук друзів за кордоном. Тобто служить обличчям держави, в якій живуть громадяни і намагається зробити так, щоб народ відчував себе добре в будь-якій країні світу, а сама країна отримувала вигоди на імпорт та експорт від інших урядів. Залишаючись патріотом, колишній радник постійного представника рф в ООН вирішив піти зі своєї посади, оскільки зрозумів, що зовнішньополітичний курс кремля не спрямований на покращення життя росіян, а навпаки, робить все, щоб погіршити становище росії та її громадян у світовій спільноті.

Окрім Бондарєва, у відставку почали йти й інші представники адміністративних та державних структур. Проте вони не виступали з подібними заявами, не залишали постів у соцмережах, не давали інтерв'ю з коментарями про свої відходи, хоча причина зрозуміла – війна в Україні. Люди бояться за своє життя. На момент виходу з держпосади, Бондарєв перебував у Женеві і відкрито заявив - "Я боюсь за своє життя". Водночас реакція кремля не змусила на себе довго чекати і прессекретар “президента” рф дмитро пєсков прокоментував слова колишнього дипломата: “Пан Бондарєв більше не з нами, швидше проти нас. Він засуджує дії російського керівництва, які підтримуються майже всім населенням нашої країни”. Фактично, це звинувачення у зраді. Те, як кремль чинить із “зрадниками батьківщини”, особливо у силових структурах і на держпосадах, всі чудово знають, тому побоювання Бондарєва не марні.

Через страх за своє життя, не згодні з путіним йдуть з постів по-тихому. Тим не менш, вони є. Держчиновники першими починають виходити з-під впливу пропаганди. Розкол у кремлі вже відбувається і його учасники можуть стати тією сполучною ланкою, яка об'єднає навколо себе людей, але вже без старих людей, які загрожують знищити весь світ.