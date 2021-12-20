У Росії посилюються антипутінські настрою

17:19 18 липень Київ, Україна

Більше 50 тисяч жителів Хабаровська, Комсомольськ-на-Амурі та інших міст Хабаровського краю підтримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого заарештували за підозрою в організації вбивст підприємців. Протестанти скандували «Путін – злодій!», «Ми тут влада», «Свободу Фургалу».

Чергова акція на підтримку губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, побила рекорд попередніх демонстрацій за чисельністю. На вулиці вийшло помітно більше людей, ніж минулої суботи. Тоді число учасників, за різними оцінками досягало 10-35 тис. На цей раз, за оцінкою очевидців, число учасників може досягти 50 тис.

В 2018 році незважаючи на фальсифікації, присланий з Москви намісник не зміг перемогти на виборах. І губернатором став місцевий системний опозиціонер – Сергій Фургал. Від нього ніхто не чекав ніяких подвигів, але він несподівано виявився дуже непоганим губернатором. Він перестав викачувати з регіону ресурси та поводився з жителями як з нормальними людьми, а не як з окупованим населенням, як його попередники. В результаті він став набагато популярнішим за Володимира Путіна.

Ну а коли Хабаровський губернатор не став махлювати з явкою та голосами за поправки під час недавнього путінського обнулення, президент РФ наказав публічно і максимально жорстоко покарати Фургала. Губернатору висунули звинувачення в організації вбивства кількох людей. Слідчий комітет заявив, що має незаперечні докази його провини.

Раніше Путін вважався захисником свого оточення, олігархів і чиновників від злого і голодного народу. А тепер от з’ясовується, що народ на руках готовий носити того, хто кине виклик президенту. Повстання проти нього стає суспільно схвалюваною, соціально позитивною поведінкою. На думку російського народу, Фургал у цій історії герой, а Путін - злодій. Всі це бачать і розуміють.

Мітинг у Хабаровську показав, що влада не здатна нічого зробити з мітингом на 50-60 тисяч осіб. Якщо 20 тисяч виходять, їх б’ють і скручують. Але коли людей більше 50 тисяч поліція зникає. А якщо поліція почне чинити опір, то тільки може розохотить натовп. У Путіна не залишилося легітимності, причому про це знають і самі поліцейські. У Хабаровську вони побачили, що весь народ проти Путіна – і не стали народу заважати. Те ж саме буде і в інших містах.

Це дуже небезпечна для Путіна ситуація. Регіональна еліта не має наміру розлучатися зі своїми посадами і готова відстоювати їх за допомогою протестів, яких так побоюються у Кремлі через відсутність контролю над ними. Ведений регіональною елітою російський народ може дійти і до революції з силовою зміною влади.