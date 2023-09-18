У Росії паливна криза: Пояснення економістів

20:38 18 вересня Київ, Україна

Країна-агресор є однією з найбільших країн із запасів вуглеводнів. Донедавна, ще й лідируючою державою-експортером нафти та газу. Однак тепер у Росії почалася справжня паливна криза. "Ще не такий, як був в Україні, невдовзі після повномасштабного вторгнення, але вже близько того", - пишуть експерти.



Західні санкції сильно вдарили по Росії. Більшість західних брендів залишили країну. Країни НАТО заблокували постачання власної продукції та відмовилися від купівлі російської. "На жаль, агресор знаходить можливість ввозити заборонені товари, але це далеко не ті обсяги, що були до санкцій і ціни через використання країн-прокладок значно вищі", - коментують ситуацію експерти.



Найбільш відчутні наслідки окупанти відчули від припинення постачання нафти та газу на Захід. Альтернативні маршрути до Китаю чи Індії ще до кінця не збудовані, адже крім згоди "партнерів" необхідно будувати нові та покращувати старі нафтопроводи та морські термінали. Наявних потужностей не вистачає навіть для того, щоб перекрити половину західних поставок. За логікою речей, у Росії зараз має бути палива надміру. Проте в країні вибухнула паливна криза.