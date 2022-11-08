У росії продовжується мобілізація, заявляють аналітики

22:56 07 листопада Київ, Україна

28 жовтня у росії оголосили про “успішне завершення кампанії” мобілізації. Шойгу заявив, що мобілізовано 300 тис. солдатів, у тому числі 13 тис. добровольців, а також додав, що подальша мобілізація не знадобиться, і армія тепер спиратиметься виключно на контрактників та добровольців. Однак повістки продовжують приходити і, очевидно, продовжуватимуть до закінчення війни.

Мобілізація у росії провалена. Цей факт підтверджує щонайменше те, що агресор продовжує вербувати ув'язнених. Якби росії справді вистачало б мобілізованих, вона б припинила це робити. Крім того, у разі реального успіху не було б потреби серйозно обговорювати відродження широко непопулярної політики дворічного терміну служби в рамках призовної системи замість однорічного терміну.

Проте станом на 3 листопада ймовірні справжні проміжні результати мобілізації оцінюються як порівняні з типовими весняними або осінніми призовними циклами, коли фактично мобілізовано близько 120 тис. солдатів. Ця оцінка підтверджується кількома офіційними даними, наданими російськими офіційними особами за останні тижні.

Шойгу повідомив, що станом на 4 жовтня мобілізовано "понад 200 тис. громадян". Путін 14 жовтня повідомив про 222 тис. мобілізованих. Потім, за словами голови комітету держдуми рф, станом на 21 жовтня ця кількість підскочила до 260 тис. громадян. Зрештою, до кінця жовтня було оголошено, що 300 тис. мобілізовано. Таким чином, за офіційними щотижневими даними щодо мобілізації, за останні два тижні було мобілізовано близько 40 тис. людей. А це означає, що кожного тижня з 21 вересня до 14 жовтня мобілізувалося близько 70 тис. росіян.

«Однак якщо екстраполювати динаміку останніх двох тижнів на п'ять з половиною тижнів мобілізації, то виходить лише 220 тис. нових окупантів. Під час звичайних призовних кампаній, у середньому, за три місяці весняного чи осіннього призову, ворогові вдається призвати близько 127–135 (тис.) росіян. 70 тис. мобілізованих або навіть 40 тис. всього за один тиждень видаються непереборним організаційно-логістичним завданням для рф. Для порівняння, ціль цьогорічної осінньої призовної кампанії, яка розпочалася 1 листопада – 120 тис. призовників до 31 грудня

Більше того, станом на 14 жовтня, за словами путіна, в Україні вже було 33 тис. мобілізованих. 28 жовтня шойгу заявив, що на "мобілізацію" відправлено 82 тис. росіян, з яких 41 тис. брали участь у бойових діях у складі своїх частин. Через три дні він повідомив, що на фронт вже відправлено 87 тис. мобілізованих», - повідомляють аналітики.

Що стосується інфраструктури, де "готують" росіян, офіційна статистика налічує шість навчальних центрів, 80 полігонів та 3000 інструкторів. «Це показує, що наявних наразі матеріальних та організаційних елементів недостатньо для роботи із 300 тис. новобранців», - пишуть українські військові експерти.

Варто нагадати, що загальна чисельність сухопутних військ росії перед повномасштабним вторгненням в Україну не перевищувала 280 тисяч осіб.

Разом з повітряно-десантними військами та морською піхотою було близько 360 тис. військовослужбовців. Однак на той момент у російській армії було лише 168 боєздатних батальйонно-тактичних груп чисельністю від 800 до 1000 осіб у кожній.

«Тому важко собі уявити, щоб військове відомство окупантів упоралося б із 300 тис. мобілізованих за період неповних 6 тижнів.

Очевидно, більшість цих мобілізованих складається з тих, кому насильно продовжили контракти на невизначений термін. Швидше за все, частина зі 127,5 тис. строковиків осіннього призову 2021 року також включаються до переліку мобілізованих, а солдати, що зібралися звільнитися, після нетривалої відпустки, повертаються на війну. Все це допомагає пояснити, чому справжня кількість новостворених російських громадян оцінюється приблизно в 120 тис. людей.

Тому мобілізація в росії, навіть якщо вона “завершена”, продовжуватиметься, особливо з урахуванням того, що мобілізовані зазнають ще більших втрат, ніж їхні досвідченіші попередники», — заявляють аналітики.