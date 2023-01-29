У Росії озвучено нові цілі війни

05:16 29 січня Київ, Україна

У своїх паралельних заявах від 18 січня Путін і Лавров додали деякі нові елементи та акценти у доводах Росії про війну проти України.. Їхні заяви підкреслюють подвійне обгрунтування Кремлем цієї війни: “національна війна у російських традиціях і спроба повалити орієнтований Захід міжнародний порядок”.

Путін виступив перед працівниками військової промисловості, ветеранами війни та “слідчими військових злочинів” під час одноденного візиту до Санкт-Петербурга, тоді як Лавров зробив огляд зовнішньої політики Росії у Москві того ж дня.

Вперше з початку військових дій на території нашої країни Росія ввела термін "війна" разом із загальноприйнятою в Кремлі "спецоперацією". Крім того, Європа була представлена як "рецидивіст-ворог Росії" і, відповідно, російського народу як "колективної жертви". Також було зроблено заяву, що Росія виборює новий міжнародний порядок, що виключає однополярність.

Президент РФ Путін заявив, що "Росія розпочала війну, щоб припинити війну". Лавров, у свою чергу, сказав, що “не боїться вимовляти слово “війна”” і додав – “це наша відповідь гібридній війні Заходу проти нас”.

Західні політологи вже назвали це новим способом виправдати війну для своєї аудиторії.

Анонімні політологи вже заявили, що вживання слова «війна» призведе до загальної мобілізації у РФ.

«Проте, якщо в інформаційному просторі РФ слово «війна» замінить усталену «спецоперацію», то, швидше за все, це призведе до тотальної мобілізації населення під егідою «тотальної війни».

У своїх виступах Путін і Лавров провели паралелі між минулими “вітчизняними війнами” Росії та її нинішньою конфронтацією із Заходом.

Обидва підкреслили, що “імператор Наполеон і Гітлер вели всю континентальну Європу проти Росії” у 1812 та 1941–1945 роках відповідно, але даремно.

Лавров додав, що "точно так само, як Наполеон і Гітлер... США сформували коаліцію практично всіх європейців проти нашої країни". Путін заявив, що "принаймні 11 європейських країнах, які є союзниками Німеччини, які брали участь у блокаді Ленінграда". У своїх виступах Лавров і Путін заявили, що “Захід проводить геноцид щодо російського народу”.

Уявлення цих двох “вітчизняних воєн” як загальноєвропейських воєн проти Росії – нова інтерпретація. Аналогії між нинішньою ситуацією та тими війнами (не кажучи вже про заяви про “геноцид”) покликані протиставити Росію Європі та поглибити почуття жертви та образи, яке офіційно вселяє росіянам. Все це служить для посилення мобілізації на війну, що триває.

Лавров неодноразово натякав у своєму виступі, що Кремль міг би вести прямі переговори з Україною за певних умов. Проте “йдеться не лише про Україну, а про багато іншого. Саме про боротьбу за новий міжнародний лад”.

На думку аналітиків Путін із Лавровим, залишаються у тих часах, коли йшло глобальне протистояння СРСР проти США. «Про який міжнародний порядок йдеться, можна здогадатися з ультиматуму виставленого Путіним у грудні 2021 року.. Якщо коротко, йшлося про, так званих, “сфери впливу” в Європі та колишніх членів СРСР, на які Кремль мав свої плани. Тобто фактично зараз Лавров з Путіним заговорили про те, що НАТО має прибрати всі свої військові бази і не приймати нових членів, не розміщувати поряд з Росією війська», - коментують політологи висловлювання Путіна і Лаврова.

Після розпаду СРСР Кремль втратив колишній вплив за рахунок приходу в країну бандитів, злодіїв та корупціонерів, які тим і займалися, що ще більше розвалювали Росію. «Більше того, єдине, з чим ще могли зважати на Заході та Сході, так це з «другою армією світу». Проте насправді виявилося, що армія як така в Росії відсутня. Тому про жодні виконання ультиматумів Кремля не може бути й мови, а всі висловлювання Путіна і Лаврова знову спрямовані на внутрішню аудиторію, з почуттям образи та ненависті до всього світу», — заявляють політтехнологи.