09:43 16 серпня Київ, Україна

У росії козачі організації грають значну роль як у вихованні “патріотизму” серед молоді, так і у підготовці молоді до військової служби. Це досягається за рахунок різних майданчиків та пропаганди, що зміцнює у населення консерватизм, імперіалізм і в майбутньому прогнозує застій суспільства.

Безліч шкіл та університетів мають козацькі класи. Дітям розповідають про зброю, військові звання, козацькі традиції, історичні битви СРСР і росії. Кремль старанно створює нове покоління максимально мілітаризованим та навченим воювати не лише біля телевізору, а й у реальному світі. Крім того, ідеологія, яку діти засвоюють швидше за дорослих, не дає сумніву, що майбутнє покоління росії буде схоже на мешканців КНДР, які люблять свою владу і готові за неї померти.

Окрім шкіл та факультетів в університетах, існують “козацькі кадетські корпуси”, які працюють над створенням нового ідеологічного авангарду та готують своїх випускників до військової служби. Козачі корпуси вперше були відтворені у Ростовській та Краснодарській областях у 1993–1994 роках на підставі указу президента Єльцина. В цей час у 28 козацьких кадетських корпусах по всій країні навчається понад 6 тис. учнів. У 2021 році в Самарі перевіряли учасників шляхом письмових іспитів, присвячених подіям “Великої Вітчизняної війни”, виробникам радянської та російської стрілецької зброї, знакам відмінності військових звань.

Козачі навчальні заклади зародилися на півдні, але вони швидко поширилися і в інші регіони: Іркутськ, Новосибірськ, Астрахань, Свердловськ, Ханти-Мансійськ, Ямало-Ненецький округ, Челябінськ і Курганську область.

За словами отамана Миколи Долуди, "у козацьких класах, училищах, кадетських корпусах формується особистість, гартується характер". Однак у звичайних школах це також відбувається, але дає випускникам ширший вибір серед майбутніх професій.

Проте українські військові аналітики проводять паралелі з ультранаціоналістичними міжвоєнними режимами.