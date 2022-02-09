У Росії засудили агресію Путіна проти України

19:56 09 лютий Київ, Україна

Глава «Загальноросійських офіцерських зборів» Леонід Івашов закликав Володимира Путіна піти у відставку, а також розповів про тяжкі наслідки, які чекають на Росію, у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Леонід Івашов відомий своїми націонал-патріотичними висловлюваннями. Він часто виправдовував войовничість СРСР неминучістю ситуації у протистоянні США. Він залишався і залишається патріотом Росії.

Як не дивно, Івашов, мабуть, не підтримує путінський режим, принаймні у прагненні розв'язати війну. У своїй заяві, опублікованій на сайті «Загальноросійських офіцерських зборів», якою керує Івашов, Леонід публічно закликав Володимира Путіна піти у відставку, оскільки вважає нинішній уряд некомпетентним органом .. Будучи справжнім патріотом , він вірно помітив, що справжній ворог Росії перебуває всередині. " Усі життєво важливі сфери, включаючи демографію, стійко деградують " , - заявив Івашов.. Пояснив він це тим, що нинішня влада " недієздатна " і " не професійна " , а народ " пасивний і неорганізований ". По суті, перше є причиною другого і діє на руку путінському режиму.

Більшою мірою заклик Івашова до відходу Путіна у відставку пов'язаний з нарощуванням військової агресії проти України.. Насамперед, громадський діяч наголосив, що конфлікт загрожує Росії як державі, адже у разі повномасштабної війни країна зіткнеться з жорсткими економічними санкціями , “ до РФ почнуть ставитися як до ізгою ” , “ відбудеться розкол суспільства та привілейованих еліт ” .. Крім того, буде вбито десятки тисяч людей з обох боків, а конфлікт, з великою ймовірністю, стане більш масштабним, ніж передбачається.

Будучи військовим у відставці, Івашов висловився про “ російську військову спільноту ” , як про окрему касту осіб, яка нібито не підпорядковується волі політичних еліт.. Очевидно, що далеко не всі військові поділяють прагнення Путіна у нагнітанні воєнного конфлікту. Наближені до президента, а також політична спільнота також не в захваті від можливого військового вторгнення. Події Путіна негативно впливають на бізнес-олігархів Росії за кордоном. У країні, де правлять люди, втягнуті жагою до наживи, загубилася національна ідея, яка була твердо сформована за часів СРСР. Тому ніхто не хоче втрачати гроші через амбіції однієї людини, нехай навіть президента.

Публікація статті Леоніда Івашова демонструє прояв розколу в Росії. Причому розкол відбувається вже не в суспільстві, а у владі. Якщо і далі можна буде спостерігати подібні статті від військових, політичних діячів, то, ймовірно, у 2024 році, Російська Федерація набуде нового президента. Не виключено, що після зміни влади можна буде спостерігати і розкол самої країни на дві або більше держав.