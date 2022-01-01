У Росії обмежать права "Netflix"

18:54 31 грудень Київ, Україна

28 грудня, Роскомнагляд вніс стрімінгову платформу Netflix в реєстр аудіовізуальних сервісів. Тепер закордонний сервіс зобов'язаний буде забезпечити трансляцію федеральних телеканалів і дотримуватися цензури щодо ненормативної лексики та " пропаганди гомосексуалізму " .

Росія продовжує зміцнювати " залізну завісу ". Все більше обмежень застосовується в інтернеті, особливо для зарубіжних сервісів, на керівництво яких Кремль не може прямо впливати. Проте, маючи повний “ карт-бланш ” як підконтрольного процесу законодавства, Росія або блокує опозиційні ЗМІ, або впроваджує свою пропаганду в іноземні структури.

Тепер закордонна стрімінгова платформа «Netflix» має забезпечувати показ гарантованих державним телеканалам.. А в перспективі - захищати глядачів від “ гей-пропаганди ” та ненормативної лексики. Зокрема, онлайн-кінотеатр включатиме 2 федеральних " мультіплекси " - цифрових пакетів, трансляцію яких гарантує держава. До першого мультиплексу входять «Перший канал», «Росія 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Громадське телебачення Росії». У другій – православний телеканал «Спас», телеканал міністерства оборони «Зірка» та канал Союзної держави Росії та Білорусі «Мир». Необхідно зазначити, що Netflix вже погодився прийняти вимоги російського законодавства.

Закордонна стрімінгова платформа є приватною компанією, тому не дивно, що керівництво так легко погодилося дотримуватися вимог Кремля.. Як не крути , але в Росії мільйони громадян щомісяця продовжують платну підписку на сервіс, а значить, відхід з ринку РФ завдав би великих збитків компанії.

У той же час, Кремль почав діставатися і до, здавалося б, невинних інтернет сервісів.. Якщо у випадку з «Google» і «Facebook» заборона стосується так званих «екстремістських матеріалів», то у випадку з «Netflix» Росія вирішила використовувати ресурс популярної серед молоді платформи для трансляції своєї пропаганди..

Цікава справа і з забороною " нецензурної лексики " , " пропагандою гомосексуалізму ". Очевидно, такі обмеження покликані підкреслити “ цнотливість ” Кремля і побожність, яка прописана в оновленій російській конституції.. Тобто створити образ російської ідеї, якої, по суті, не існує, але вона виступає нібито як прикриття абсурдних російських законів .