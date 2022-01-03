У Росії не вщухають протести проти влади

19:08 26 серпень Київ, Україна

За повний 2019 рік, центр по соціально-трудових прав громадян, нарахував і офіційно зареєстрував понад 1600 протестних акцій по всій країні.

Як в Москві, так і по всій Росії продовжують наростати протести в зв'язку з путінським режимом. Люди втомилися жити в 90-х з яких і з'явився Путін. Весь цей час він продовжує йти обраним ним шляхом і не збирається міняти тупиковий вектор розвитку для своєї країни і всіх росіян.

Наші журналісти зібрали найяскравіші приклади за минулий рік і перші місяці 2020 року.

У пік протестної активності люди вийшли на вулицю Петрівка. Суть акції полягала у звільненні Івана Голунова і скасування сфабрикованих справ, пов'язаних з політичними ув'язненими.

Наступний масовий протест відбувся лише через місяць. У той період проходили вибори в Мосміськдуму. Тоді ж не допустили більшість кандидатів, які не влаштовували правлячу верхівку. Таким чином, на протест вийшло понад 60 тисяч осіб, за даними все того ж центру соціально-трудових прав. На щастя для Путіна, акція так і залишилася мирної і в результаті не увінчалася успіхом. Зате, були знайдені абсолютно випадковим чином, 30 осіб, які проходили у справі про несанкціонованому мітингу як призвідники. Надалі більшість справ було закрито.

Паралельно московським протестам, проходили несанкціоновані мітинги в Шіесе, Архангельської області. Путін вирішив, що найбільш підходяще місце для кремлівського сміття до 2029 року саме це місто. Громадяни все ж таки добилися того, щоб в їхньому місті не влаштовували всеросійську звалище.

За домовленістю місцевої влади та олігарха було вирішено побудувати храм на місці скверу, біля драмтеатру в Єкатеринбурзі. Про це стало відомо, коли на місце приїхали будівельники. Але люди також вийшли на протест і добилися того, щоб будівництво зупинили.

Також, в кінці 2019, початку 2020 року досить помітні стали протести працівників медичної галузі. Тисячі лікарів по всій Росії виходили на вулицю, не боячись звільнень і репресій з боку влади. Вони хотіли донести до Путіна, що їм не вистачає якісного медичного обладнання, необхідних ліків. Також основною проблемою були мізерні зарплати, на які медпрацівники змушені виживати і ризикувати життям під час епідемії.

Варто зазначити, що кількість протестів значно зростає з кожним роком. Але і якість мітингів значно поліпшується. Люди стають більш принциповими і усвідомленими. Вони більше не хочуть вірити блакитного екрану. Вони бачать, що Кремль безкарно краде гроші з бюджету і продовжує влада путінському режиму. Люди втомилися бояться і з кожним днем стають все більш сміливіше і рішучіше для усвідомленого згуртування проти загальної закостенілою проблеми.