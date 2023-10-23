У Росії не прийнято говорити про втрати особового складу на війні

21:33 22 жовтня Київ, Україна

Приховування втрат на війні є нормою для учасників. У той самий час, у Росії продовжує йти з так звана “спеціальна військова операція” і за фактом, країна не воює, отже, як говорив класик – “втрат немає”.

Незважаючи на те, що всі розуміють, що відбувається насправді, путіністи не визнають, що зазнають серйозних втрат і забороняють про це говорити, хоч це приховати неможливо. Широко висвітлювані спроби Кремля приховати бойові втрати хоч і утруднили, але не унеможливили оцінку цих втрат. Доступні альтернативні методи офіційної звітності РФ, багато з яких широко використовувалися і всі вони викликали суперечки.

Результати одночасно неофіційні та різноманітні. Виявляється, «Росстат» все ж таки опублікував дані про кількість бойових втрат, проте не там, де зазвичай їх прийнято вказувати. Після початку вторгнення «Росстат» перестав реєструвати випадки смерті в армії як спеціальну підкатегорію. Однак путіністів не було іншого вибору, окрім як продовжувати повідомляти про загальну кількість смертей з інших причин, враховуючи потребу Кремля щодо точних даних для планування подальших дій.

Перед війною «Росстат» поділяв причини смертності на дві категорії: від хвороб та від зовнішніх причин. Розділ "хвороби" залишився незмінним, але категорія "зовнішні причини" була змінена. Протягом десятиліть до цієї категорії входили смерті внаслідок нещасних випадків, самогубств, вбивств та окремо в армії.

Після лютого 2022 року з нього виключили окрему підкатегорію смертності серед військовослужбовців.. Однак підрахувати кількість "смертів в армії" все ж таки можливо, віднімаючи від загальної кількості смертей смерті від інших зовнішніх причин. За підрахунками «Важливих історій» у 2022 році смерть військовослужбовців стала основною причиною смертності у категорії «зовнішні причини» «Росстату». Серед російських чоловіків віком від 18 до 29 років на війні загинуло 40% або більше 7 тис.. людина.

Водночас, «Важливі історії» визнають, що це найменші оцінки, які їм вдалося отримати, спираючись на приховані дані «Росстату», занесені до офіційної статистики. Там не враховувалися дані про загиблих із Донецької та Луганської областей, які воювали на боці агресора, а також найманці-іноземці та, ймовірно, особи з подвійним громадянством. Крім того, велика кількість бойовиків вважаються зниклими безвісти, а багатьох у статистику не вносять і людина, яка давно загинула, умовно, виходить зарплату, тоді як її сім'я не отримує виплат.

Згідно з українськими даними, агресор зазнав безповоротних втрат у кількості понад 292 тис.. людина. Варто зазначити, що під час активних бойових дій неможливо точно визначити кількість загиблих. Тим не менш, в обох випадках дані значно вищі за озвучені путіністами. Поки війна продовжуватиме, втрати зростатимуть і як би не намагалися у Кремлі, реальну статистику загиблих їм приховати не вдасться.