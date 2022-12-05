У росії знайшли новий спосіб відволікти росіян від поразки у війні, вважають експерти

07:44 02 грудня Київ, Україна

Після здачі Херсона окупаційні війська не змогли здобути жодної значної перемоги, вважають українські військові аналітики. «Навіть нищівні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України не дали того ефекту, якого хотіли досягти у кремлі», — пишуть вони.



Тим часом, попри очікування деяких експертів, російські втрати не призвели ні до відчутного зростання антивоєнних настроїв у росії, ні до бунту радикальних патріотів проти путіна, принаймні поки що. Telegram-канали повідомляють, що "російське суспільство не приймає посиленої політизації, і більшість росіян намагаються зберігати свій звичний формат аполітизму". Щодо “ідеологічно зарядженої” радикально-патріотичної меншини, то кремлівській пропаганді, схоже, вдається змінити ключовий підхід до війни.



«Якщо раніше перемога у війні проти України сприймалася як «вища мета», то тепер, за формального збереження колишніх наративів, вона займає все більш другорядну роль і подається швидше як засіб вирішення внутрішніх проблем росії», — пишуть українські експерти, які побажали зберегти анонімність.



Як приклад вони наводять тезу, що останнім часом все частіше наводиться на різних рівнях рф, що “для досягнення перемоги необхідна докорінна перебудова країни”. На думку експертів, це охоплює переведення економіки на військові рейки, створення нової "ідеології перемоги" та "очищення країни від зрадників". «Однак останнім часом все частіше почали замінювати ціль та засоби, а пропагандисти почали відкрито заявляти, що війна вигідна росії, перш за все для вирішення внутрішніх проблем.



У шоу з соловйовим говорили про те, що "війна відновлює економіку" та "допомагає боротися з брехнею та подвійними стандартами". Повідомляється також, що війна, яка породила глобальний конфлікт із Заходом, унеможливила використання офшорів для приховування вкрадених з економіки грошей. «Останнім часом наратив у тому, що війна - це “засіб очищення суспільства” настільки устоявся, що його повторив навіть путін. На зустрічі з “матерями мобілізованих”, більшість із яких насправді були чиновниками, він прямо заявив, що «сьогоднішні події – це шлях до очищення», – повідомляють українські аналітики.



«Ці наративи дозволяють більшості російського суспільства більше концентруватися на “чистці” та менше уваги приділяти тому, що відбувається на фронті. Вирізняються кілька аспектів цього “очищення”. По-перше, цей процес сприяє формуванню почуття “єдності” та солідарності серед активних прихильників війни, що виражається у зростанні добровольчого руху.



На федеральному рівні у більшій кількості виникають міжрегіональні волонтерські організації. На низовому рівні здійснюється збирання предметів медичного призначення для фронту. У багатьох регіонах росії створюються волонтерські групи для надання допомоги мобілізованим підрозділам, у тому числі шляхом пошиття теплих рукавиць, балаклав та іншого зимового одягу.



Ось тільки в таких рухах мало хто бере участь, і найчастіше місцевій владі доводиться змушувати студентів шити одяг для мобілізованих. Проте в очах радикальних патріотів ілюзія “національної єдності перед священною війною” фактично встановилася. По-друге, російські чиновники змушені брати активну участь у військових діях.



Губернаторам, мерам та головам регіональних адміністрацій нічого не залишається, як усе частіше відвідувати окуповані регіони. Все це створює ілюзію зростаючого зближення російської влади з населенням загалом. Тим часом нова формація “народних вождів” готова вирушити на фронт. Попит на таких керівників, як євген пригожин, у втомленого від несправедливих і корумпованих чиновників російського народу існує вже багато років. Насправді, на думку прокремлівських соціологів, зростання популярності засновника ПВК «Вагнер» безпосередньо пов'язане з його здатністю «максимально відображати суть прагнень та світогляду російського народу». Третім у цьому “очисному процесі” є обіцянка збільшити виплати та соціальну допомогу мобілізованим та їхнім сім'ям.



Поки що російський народ ще не відчув розриву у добробуті між тими, хто йде на війну, та тими, хто залишається вдома. У зв'язку з цим посилення соціальної підтримки російської армії є “формою соціальної справедливості та прикладом щирої турботи путіна про свій народ”. Четвертим аспектом цього “очищення” російського суспільства, що задовольняє радикально-патріотичну меншість, є державна ідеологія. Російські чиновники, пропагандисти та вчені міркували про необхідність “нової патріотичної ідеології”, яка відображала б давні устремління цих радикальніших елементів. Більше того, незважаючи на те, що таку ідеологію ще потрібно чітко сформулювати, російські університети вже готують основу для вивчення та утвердження такої “централізованої філософії”.



За деякими даними, розробкою такого курсу займається внутрішньокремлівський внутрішньополітичний блок на чолі з головою адміністрації президента рф сергієм кирієнком. Крім того, для інституціоналізації такого підходу може бути створений «патріотично-консервативний рух», який, за чутками, має очолити пригожин.



Нарешті, ілюзію “очищення” російського суспільства підтримуватиме посилення репресій проти зрадників та саботажників при владі. Це не тільки використовувалося б для виправдання майбутніх військових невдач в Україні, а й могло б створити відчуття “трансформації” всередині країни», - аналізують ситуацію анонімні експерти. У своїх міркуваннях вони приходять до висновків про те, що система, що діє в рф, заснована на брехні, корупції та насильстві, не здатна до якісних перетворень. Написання національної ідеї, чищення, оголошення тотальної війни – це чергова спроба відволікти населення від неминучої поразки у війні.



Ця ілюзія діятиме доти, доки росіяни не зрозуміють, що у кремлі не вірять у те, що кажуть», - резюмують аналітики.