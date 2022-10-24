У Росії мілітаризують дітей, думка експертів

20:42 20 жовтня Київ, Україна

З настанням нового навчального року в Росії став як ніколи популярним козачий рух. Понад 300 тис. дітей вступило до лав козаків, де їх навчають володіння зброєю, привчають до “традиційних цінностей” та виховують “патріотизм”. Отаман Микола Долуда, представник козачого руху в Росії, виступив перед вчителями та учнями козацької школи в Єйську,

Краснодарського краю: “Ви виховуєте дітей у дусі козацьких традицій, щоб Батьківщині не було за них соромно. … Зі стін кадетського корпусу виходять справжні патріоти, готові прийти на допомогу людям та країні! Я вдячна їхнім батькам за вибір школи для дітей. В єдиній козацькій сім'ї діти стануть вірними синами Вітчизни”. І його слова насправді не такі метафоричні, як може здатися на перший погляд. Практика формування воєнізованих кадетських корпусів не обмежується тими, хто пов'язаний із козацтвом.

Існують також численні не козацькі кадетські групи. Фахівець зі спостереження за Росією Марлен Ларюель стверджувала, що насправді зростання таких російських настроїв ґрунтується на “культурі міліції”, включаючи молодіжні організації. Оскільки війна проти України продовжується, а Росія, схоже, налаштована на конфронтаційні відносини зі своїм сусідом та колективним Заходом, молоді козаки можуть стати інструментом війни для Путіна. Кремль використовує змагання серед козацьких корпусів у всій Росії, щоб стимулювати боротьбу серед молоді. Щорічно проводяться змагання між козацькими школами із різних регіонів РФ.

Основний наголос робиться на силові види спорту, стрілянину, метання гранат, стройову підготовку, історію та верхову їзду. Цього року після проведення таких зборів (у Калінінграді) перед командами виступив Долуда і перший заступник міністра освіти ВСКО (Всеросійське козацьке товариство) Олександр Бугаєв. Поява обох цих осіб на заході ще більше наголошує на факті переплетення російської держави з нібито цивільними та добровольчими козацькими рухами.

Показовим є те, що ігри орієнтовані на “допризовну” молодь. Зокрема, Долуда заявив: “Місце проведення було обрано не просто так.. Наші західні сусіди – поляки та прибалтійські республіки – повинні бачити та знати: саме тут російські козаки задають вектор свого історичного майбутнього, збирають у єдиний кулак своїх молодіжних ватажків!

Саме тут, у найзахідніших землях Російської Федерації… створено та діє надійний, потужний Балтійський козачий округ”. Крім того, він оголосив, що багато козаків “у віці від 18 до 35 років беруть участь” у війні проти України. Звичайно, мова Долуди не обійшлася без антиамериканських висловлювань та пояснень, що 8-й пакет санкцій "допоможе зміцнити російську економіку".

Значення козацьких соціальних структур у російській державі продовжує зростати. Путинський режим дедалі більше покладається на козаків у плані мобілізації та забезпечення готовності новомобілізованих новобранців до активних бойових дій. Підготовка молодих людей допризовного віку вказує на те, що рано чи пізно вони можуть бути кинуті на фронт.