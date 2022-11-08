У рф планують відновити командну економічну систему

22:39 06 листопада Київ, Україна

Після оголошення мобілізації в росії, величезних втрат у озброєнні, а також економічного та бюджетного дисбалансу кремль стикається з неминучою перспективою повної економічної мобілізації.

З 19 жовтня на тимчасово окупованих територіях України, крім Криму, запроваджено військовий стан, а також встановлено різні режими можливого запровадження військового стану та економічної мобілізації в інших регіонах росії та анексованому Криму. Водночас мер москви Сергій Собянін як голова комісії держради росії з державного та місцевого управління став відповідати за координацію різних регіональних зусиль щодо виконання цих доручень.

Через два дні, 21 жовтня, кремль створив Координаційну раду при уряді, спеціально призначену для постачання збройних сил росії та інших родів військ необхідною технікою, особливо для нещодавно мобілізованих новобранців. Головою ради призначили прем'єр-міністра михайла мішустіна. До інших членів ради входять кілька урядовців, які відповідають за економічний розвиток і фінанси, а також шойгу, різні керівники правоохоронних органів і Собянін. Проте за тиждень свого існування рада так і не ухвалила жодних важливих рішень. І, згідно з презентацією мера москви, єдиним значним результатом стало облаштування 60 тис. новомобілізованих солдатів, що ще раз свідчить про те, що кремль далекий від заявленої мети у 300 тис. новобранців. Різні російські регіони також не виявляють значної активності, пов’язаної з майбутньою економічною мобілізацією і можливим оголошенням воєнного стану.

Проте вся ця активність означає, що кремль намагається мобілізувати громадянську бюрократію та відновити командну економічну систему, сподіваючись об'єднати російську політичну систему, а також відновити хоча б частину величезних втрат, завданих в Україні.

Однією з основних причин цих зусиль є мобілізація самої цивільної бюрократії як на федеральному, так і на регіональному рівнях. На сьогодні війна скомпрометувала більшість колишніх планів та програм, представлених кремлем та регіональною владою до 24 лютого. Загалом відсутність фактичного планування разом із деморалізацією чиновників паралізувало цивільне управління. А відсутність демонстративної лояльності та політичного підпорядкування у суспільстві ще більше завадила планам кремля.

Путін та його найближче оточення, керівники військових та силових структур здаються головними особами, безпосередньо відповідальними за агресію проти України, тоді як уряд, губернатори та регіональні еліти вдають, що переживуть турбулентність. Правду кажучи, мета кремля полягає в тому, щоб зробити це для них неможливим і розділити з ними відповідальність за війну та майбутні непопулярні рішення, включаючи чергові хвилі мобілізації та неминуче переведення економіки на військові рейки.

Російське керівництво, як і раніше, заперечує, що серйозні проблеми, такі як брак озброєння та іншої необхідної військової техніки, торкнулися російської армії. Водночас навіть медведєв, який не є членом нової координаційної ради, регулярно “інспектує” оборонні заводи по всій росії та погрожує керівникам та робітникам кримінальною відповідальністю, якщо вони не поставлять у терміновому порядку зброю у достатній кількості.

Цей факт ілюструється показовим прикладом: 103 бронетанковий ремонтний завод отримав трирічний контракт на капітальний ремонт 800 бойових танків Т-62, розроблених наприкінці 1950-х років і остаточно списаних невдовзі після війни росії проти Грузії в 2008 році. Сумнівно, що завод зможе виконати контракт через брак кваліфікованих кадрів та технічну відсталість. Тим не менш, ставка на Т-62 свідчить про дефіцит танків Т-72, Т-80 і Т-90, а також вкотре підтверджує, що Т-14 «Армата» є не більше, ніж прототипом. У той самий час, навіть якби він використовувався в Україні, то про виробництво нових машин у росії могли б забути, оскільки більшість запчастин для танка західного виробництва.

Крім танків, навіть питання нестачі обмундирування та іншого необхідного спорядження є постійною проблемою для російської армії, яку необхідно вирішувати на рівні самого мішустіна та Урядової координаційної ради.

Простіше кажучи, агресор намагається збільшити виробництво озброєнь, не порушивши при цьому тендітного балансу російської економіки. Вони усвідомили цю проблему ще влітку, але досі не ухвалили жодних рішень. Основним вектором тут є пряме державне управління у ключових галузях економіки за збереження ринкових залишків на більш низовому рівні виробництва споживчих товарів, роздрібної торгівлі та послуг. Проблема в тому, що російська оборонка не зможе постачати всі необхідні товари для збройних сил рф, і кремль неминуче змусить приватний сектор і росіян платити безпосередньо за військові поставки. Таким чином подальші репресії суспільства та посилення самоізоляції від світу стануть єдиним виходом для росії, якщо вона продовжить вести цю війну.