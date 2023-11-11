У РФ відзначається посилення міжетнічної ворожнечі

Кінець жовтня ознаменувався антисемітськими демонстраціями у різних містах Північного Кавказу. 29 жовтня в Дагестані збожеволілий натовп почав шукати євреїв і вимагати їх виселення з регіону. Мусульманські регіони РФ підтримують до терористів із ХАМАС. Однак війна Палестини з Ізраїлем це лише тригер, який дав необхідну іскру для імпульсу вивільнення ненависті до людей іншої нації, відмінним кольором шкіри, іншим віросповіданням.
Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що антисемітські дії в Хасавюрті викликані "фейками, поширеними ворогами Росії". У МЗС РФ заявили, що заворушення в аеропорту Махачкали були "спланованою провокацією, організованою за кордоном, зокрема в Україні, з метою дестабілізувати ситуацію в Росії та дискредитувати країну на міжнародному рівні". Слідчий комітет із Дагестану також висловив невдоволення і порушив проти протестувальників кримінальну справу щодо організації масових заворушень.
Але, щоб не говорили в Кремлі, іскра цього бунту почалася всередині Росії.. Попри твердження агресора про те, що заворушення було організовано за межами країни, саме поведінка російських політиків призвела до різкого сплеску антисемітизму на Північному Кавказі, пишуть політологи.
Напередодні протестів Кадиров охарактеризував дії Ізраїлю в Палестині як "фашистські" і написав, що "ізраїльський фашизм сьогодні нічим не поступається, а то й перевершує гітлерівський". Раніше Кадиров дорікнув мусульманським країнам у тому, що вони нібито “не стоять за своїх”.
Кадиров вже кілька років позиціонується як “захисник мусульман і служитель Священного Корану”.
На думку українського та кримськотатарського журналіста Османа Пашаєва, Росія намагається заручитися підтримкою багатомільярдної ісламської умми та переконати її виправдати російську агресію проти України. Пашаєв вважає, що Кремль намагається вплинути на країни Глобального Півдня, насамперед на Індонезію та Нігерію.
Деякі дії Кадирова спрямовані виключно на внутрішню аудиторію у Росії. Нещодавно 15-річний син Кадирова Адам отримав свою третю за місяць державну нагороду – орден «За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою». Раніше його було нагороджено другою за престижністю нагородою Татарстану — «Орденом Дружби за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди». До цього йому було надано звання «Герой Чечні». Відомо, що молодший Кадиров публічно побив у СІЗО 19-річного Микиту Журавеля, звинуваченого у спаленні Корану.
Відомий російський політолог Володимир Пастухов припускає, що похвала Кадирова молодшого зумовлена релігійним фанатизмом та ірраціональністю його батька. Михайло Ходорковський вважає, що Кадиров-старший навмисно провокує релігійну ворожнечу, щоб залякати православну частину росіян і стати тим, кого слід боятися, як хани татаро-монгольського ярма.
Історії про те, як етнічні росіяни борються пліч-о-пліч з чеченськими тик-ток військами в Україні стали особливо популярними з початку повномасштабного вторгнення. Подібна пропаганда полегшує більшості росіян ухвалення різких заяв чеченського лідера, особливо з урахуванням того, що його слова ніяк не впливають на їхнє повсякденне життя.
У той самий час серед російських військових поширюються націоналістичні висловлювання і невдоволення “утиском росіян”. Стаття з критикою дискримінаційних законів з'явилася наприкінці жовтня на сайті «Військовий огляд», який займається Міноборони РФ. Зокрема, йшлося про статтю 282 КК РФ, що стосується “громадського порушення ворожнечі за ознакою статі, раси, мови, національності, походження та ставлення до релігії”. Автори статті стверджують, що ця норма є "антиросійською, оскільки відповідальність за дискримінацію несуть лише представники етнічної більшості".
Ще до смерті Пригожина незалежні журналісти писали про можливе зіткнення чеченців із вагнерівцями. Це прогноз може незабаром здійснитися. Дії Кадирова, які здебільшого ігноруються пасивною російською більшістю, можуть викликати все більше невдоволення агресивних російських націоналістів, що може перерости у відкрите зіткнення в найближчому майбутньому.
Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що антисемітські дії в Хасавюрті викликані "фейками, поширеними ворогами Росії". У МЗС РФ заявили, що заворушення в аеропорту Махачкали були "спланованою провокацією, організованою за кордоном, зокрема в Україні, з метою дестабілізувати ситуацію в Росії та дискредитувати країну на міжнародному рівні". Слідчий комітет із Дагестану також висловив невдоволення і порушив проти протестувальників кримінальну справу щодо організації масових заворушень.
Але, щоб не говорили в Кремлі, іскра цього бунту почалася всередині Росії.. Попри твердження агресора про те, що заворушення було організовано за межами країни, саме поведінка російських політиків призвела до різкого сплеску антисемітизму на Північному Кавказі, пишуть політологи.
Напередодні протестів Кадиров охарактеризував дії Ізраїлю в Палестині як "фашистські" і написав, що "ізраїльський фашизм сьогодні нічим не поступається, а то й перевершує гітлерівський". Раніше Кадиров дорікнув мусульманським країнам у тому, що вони нібито “не стоять за своїх”.
Кадиров вже кілька років позиціонується як “захисник мусульман і служитель Священного Корану”.
На думку українського та кримськотатарського журналіста Османа Пашаєва, Росія намагається заручитися підтримкою багатомільярдної ісламської умми та переконати її виправдати російську агресію проти України. Пашаєв вважає, що Кремль намагається вплинути на країни Глобального Півдня, насамперед на Індонезію та Нігерію.
Деякі дії Кадирова спрямовані виключно на внутрішню аудиторію у Росії. Нещодавно 15-річний син Кадирова Адам отримав свою третю за місяць державну нагороду – орден «За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою». Раніше його було нагороджено другою за престижністю нагородою Татарстану — «Орденом Дружби за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди». До цього йому було надано звання «Герой Чечні». Відомо, що молодший Кадиров публічно побив у СІЗО 19-річного Микиту Журавеля, звинуваченого у спаленні Корану.
Відомий російський політолог Володимир Пастухов припускає, що похвала Кадирова молодшого зумовлена релігійним фанатизмом та ірраціональністю його батька. Михайло Ходорковський вважає, що Кадиров-старший навмисно провокує релігійну ворожнечу, щоб залякати православну частину росіян і стати тим, кого слід боятися, як хани татаро-монгольського ярма.
Історії про те, як етнічні росіяни борються пліч-о-пліч з чеченськими тик-ток військами в Україні стали особливо популярними з початку повномасштабного вторгнення. Подібна пропаганда полегшує більшості росіян ухвалення різких заяв чеченського лідера, особливо з урахуванням того, що його слова ніяк не впливають на їхнє повсякденне життя.
У той самий час серед російських військових поширюються націоналістичні висловлювання і невдоволення “утиском росіян”. Стаття з критикою дискримінаційних законів з'явилася наприкінці жовтня на сайті «Військовий огляд», який займається Міноборони РФ. Зокрема, йшлося про статтю 282 КК РФ, що стосується “громадського порушення ворожнечі за ознакою статі, раси, мови, національності, походження та ставлення до релігії”. Автори статті стверджують, що ця норма є "антиросійською, оскільки відповідальність за дискримінацію несуть лише представники етнічної більшості".
Ще до смерті Пригожина незалежні журналісти писали про можливе зіткнення чеченців із вагнерівцями. Це прогноз може незабаром здійснитися. Дії Кадирова, які здебільшого ігноруються пасивною російською більшістю, можуть викликати все більше невдоволення агресивних російських націоналістів, що може перерости у відкрите зіткнення в найближчому майбутньому.
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