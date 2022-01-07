У печерах Південної Африки археологи виявили ліжка, яким понад 200 тис. Років

Вчені Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі (ПАР), проводячи розкопки в печерах в провінції Квазулу-Натал, виявили приголомшливі артефакти. Вони являють собою ліжка древніх людей. Вік знахідки складає близько 227 тис. років.
Звичайно, знайдені артефакти назвати ліжками можна лише умовно. Адже далекі предки людей, що жили в печерах Південної Африки 227 тис. Років тому, спали на трав'яних підстилках. Ці підстилки стародавні люди виготовляли з різних трав і періодично їх оновлювали. Найчастіше для виготовлення таких «ліжок» використовувалося рослина Panicum maximum (гвінейська трава), повідомляє Planet Today.
Автори дослідження розповіли, що вік знайдених підстилок варіюється в досить великих діапазонах. При цьому найдавніші з них були виготовлені 183-227 тис. років тому.
Примітним є той факт, що під шаром трави археологи виявили попіл. Це може вказувати на те, що стародавні предки людини періодично спалювали свої ложа. Можливо, це робилося з метою боротьби з комахами, які дошкуляли людям.
Також в печерах були знайдені фрагменти камфорного дерева. Утилізація цього матеріалу та в сучасний час застосовується в якості репеленту. Тому вчені припускають, що вже тоді людина могла використовувати його для відлякування комах.
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