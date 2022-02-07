У ОРДЛО визнають безгоспною і відбирають нерухомість

12:50 17 травень Київ, Україна

У лютому 2021 року влада самопроголошеної «ДНР» вирішила, що буде розпоряджатися майном, визнаним нею нічийним.

До слова, «Л-ДНР» і раніше займалися тим, що відбирали будинки та інше майно переселенців, однак тепер сепаратисти оголосили про створення цілої комісії. Саме комісія тепер визначає, чи є господарі у майна і в залежності від рішення, може повністю ним розпоряджатися: продавати, здавати в оренду або передавати в користування адміністрації «Л-ДНР».

У разі якщо людина, що використовує майно, не є його власником, це стане підставою для розгляду комісією рішення про вилучення його у власника. При цьому якщо раніше самопроголошена влада окупованих територій аргументувала свої дії несплатою податків і комунальних послуг, то тепер це не має значення.

На цей момент люди, у яких відбирають нерухомість, є спадкоємцями або законними власниками, які змушені були покинути окуповану територію в зв'язку з переслідуваннями або небажанням жити в самопроголошених республіках.

Відповідний указ про вилучення майна був виданий главою так званої «ДНР» Денисом Пушиліним. Відповідно до його пунктів, якщо спадкоємець або власник не проживає на території «Л-ДНР», то комісія вилучає майно, яке йому належить, і через рік воно переходить у володіння адміністрації міста. Протягом цього року власник нерухомості може судитися, протестувати, але для цього йому особисто необхідно бути присутнім на території самопроголошених республік.

Таким чином, сепаратисти мають намір відібрати нерухомість у законних власників, розуміючи, що люди, які покинули свій будинок, не повернуться на окуповані території, щоб брати участь в судовому процесі.