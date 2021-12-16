У Норвегії затримали російського шпигуна

Ще одне гучне затримання, пов'язане з розвідувальними службами російської Федерації. У норвегії затримали одного зі співробітників відомої консалтингової компанії за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Поліцейська служба безпеки (PST) Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі відомостей іноземній державі. Про це йдеться в повідомленні спецслужби, опублікованому в Twitter.

Громадянин Норвегії був затриманий 15 серпня. За даними Aftenposten, йому 50 років, він народився за межами королівства, але проживає в Осло. «Він звинувачується в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам», - повідомили у відомстві. Газета Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють в передачі інформації російській стороні.

«Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими і російськими розвідниками проводилися зустрічі», - повідомив представник PST.

Сторона захисту повідомила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що в повідомленнях не містилося жодних конфіденційних відомостей. Проте звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що громадянин розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін підозрюваний отримував великі суми.

Затриманий працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними правоохоронних органів, у нього були контакти і з представниками норвезької оборонної промисловості.

Чоловікові пред'явлено звинувачення за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії «розголошення державної таємниці». За цією статтею йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.