У Москві пройшли пікети на підтримку засуджених за «неправильну» віру

11:07 01 жовтень Київ, Україна

Активісти російської ініціативи «Стратегія-30» вийшли 30 вересня на Арбат у Москві з низкою щомісячних одиничних пікетів. Активісти виступили в підтримку політв'язнів. Цього разу говорили про судові вироки, винесені у вересні, серед них фігуранти другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» (заборонена в Росії організація).



Про це розповіла активістка Віра Лаврешина.



«За «неправильну» віру, за «неправильні» бесіди з питань віри. Це знакові справи: стає очевидним, в якому жаху ми живемо. І нічого поки зробити не можемо, щоб врятувати людей від перемелювання їх системою. Єдиний інструмент - розголос за допомогою інтернету. Це дає хитку надію, що так ми прискоримо звільнення політичних в'язнів. Прискоримо падіння режиму», - вважає Лаврешина.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». Так, Марлену Асанову призначили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову - 18 років колонії суворого режиму та півтора року обмеження; Тимуру Ібрагімову - 17 років колонії суворого режиму та півтора року обмеження; Серверу Зекірьяєву - 13 років колонії суворого режиму; Серверу Мустафаєву - 14 років колонії суворого режиму і рік обмеження; Сейрану Салієву - 16 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік; Едему Смаілову - 13 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.



В рамках акції «Стратегія-30» російські опозиційні активісти регулярно проводять заходи на підтримку українських політв'язнів. Вони виходять на мирні пікети та акції з вимогами звільнення політв'язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.