У Латвії затримали російських шпигунів

21:17 13 січень Київ, Україна

У Латвії було затримано двох шпигунів, які співпрацювали з Росією і передавали секретну інформацію про військові сили своєї країни.



Затримання злочинців у Латвії сталося ще у 2021 році. Точної дати затримання, як і особи підозрюваних, названо не було. Відомо, що їхнім упійманням займалася СДБ (Служби державної безпеки) та СВРБ (Служба військової розвідки та безпеки). За даними СДБ, одного з підозрюваних було викрито в контактах із російською спецслужбою на території РФ. Він використав свої особисті зв'язки для отримання, аналізу та передачі російській спецслужбі даних про бойові можливості, процедури, плани та навчання латвійської армії, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території країни, зазначається далі. Другий фігурант також підозрюється у тривалій співпраці з військовою розвідкою РФ та передачі інформації, що відповідає російським військовим інтересам. Щодо першого злочинця, СДБ особисто попросила прокурора розпочати кримінальне переслідування якнайшвидше.

Не виключено, що обидва шпигуни є співробітниками спецслужб Латвії або причетні до силових структур країни, як у випадку Яніса Адамсона, ексміністра МВС та чинного депутату Сейму. У липні 2021 року, СДБ отримала дозвіл на обшук житла Адамсона, якого підозрювали у скоєнні 43 епізодів шпигунства на користь Росії.



Очевидно, Путін не відмовився від ідеї повернути під свій контроль і країни Прибалтики, які раніше входили до складу СРСР. Затримання шпигунів, як Адамсона, так і двох інших, чиї імена не названі, було здійснено в лавах наближених до оборони держави. Це було промислове шпигунство. Противник "промацує" позиції Латвії і, швидше за все, така ж ситуація в Естонії та Литві.

На підтримку теорії про ймовірні диверсійні підриви національної безпеки та цілісності країн Балтії говорить і зміцнення російської армії в Калінінградській області, де приблизно, як і поряд зі східними кордонами України, Путін проводить “навчання”.





Епізоди зі шпигунством - досить часте явище. Російські агенти існують у кожній країні і щороку їх розкривають по кілька, часом, десятків людей. Проте здійснення військового шпигунства в цьому регіоні має привернути особливу увагу НАТО і зміцнити кордони країн Прибалтики, оскільки Путін має до них особливий інтерес.