15:47 09 серпня Київ, Україна

Автономна Республіка Крим продовжує терпіти екологічне лихо, пов'язане з нестачею води. Як відомо, виною стали окупанти, які захопили півострів в 2014 році. В результаті Україна перестала подавати воду через Кримський канал, який постачав водою 85% території півострова. Крім нестачі питної води, катастрофічно не вистачає технічної. Експерти стверджують, що це може призвести до хімічного зараження ґрунту.



Спочатку варто відзначити, що після окупації Росія вирішила віднести Крим до Південного федерального округу (ПФО). Тому заступник повноважного представника президента Росії в ПФО Кирило Степанов закликав Кремль вирішити проблему нестачі технічної води на півострові.

Заява Степанова підтверджує, що проблема з водою критична. Якщо врахувати, що уряд РФ завжди применшував водну кризу Криму, то зараз ситуація катастрофічна. При цьому всього кілька тижнів тому експерти з півострова запевняли, що знову заповнені після повені водосховища зможуть живити водою кримчан мінімум до кінця року. У тому числі води буде вистачати як для пиття, так і для соціальних потреб.

Однак Степанов, мабуть, збентежив усіх. І річ тут не просто в потребах людей, якими в Кремлі займаються в останню чергу. Цього разу проблема торкнулася «Кримського титану» - в минулому найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи.



Відомо, що 17 травня повинні були провести перевірку на підприємстві, щоб оцінити стан кислотонакопичувача напередодні настання літнього сезону і істотного підвищення температури повітря. Проте про результати перевірки у відкритих джерелах інформації не виявлено. Ймовірно, її просто приховують, оскільки хімічне забруднення в результаті "зневоднення" заводу може завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу.

Мабуть, Кремль готовий піти на такі заходи, аби не визнавати очевидної правди - Росія нездатна забезпечити водою півострів Крим. Якщо прийняти припущення, що півострів необхідний Путіну лише для розміщення на ньому військових баз, то забруднення навколишнього середовища тільки посприяє якнайшвидшому звільненню території від кримчан.