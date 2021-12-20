У Криму планують випробовувати російську вакцину на підлітках

12:44 30 листопад Київ, Україна

Підконтрольний РФ «в.о. міністра охорони здоров'я» окупованого Криму Костянтин Скорупський заявив про те, що до грудня планується постачання до регіону першої партії російської «вакцини» від коронавірусу для підлітків, якою окупанти планують незаконно щеплювати дітей півострова.

«Наприкінці грудня очікується постачання дитячої «вакцини». «Вакцина» надходитиме, як і до всіх регіонів, згідно з рознарядкою, яку визначить федеральне міністерство, — зазначив Скорупський.

За заявами директора Центру ім. Н. Ф. Гамалеї Олександра Гінцбурга, у клінічних дослідженнях вакцини проти коронавірусної інфекції «Супутник V» візьмуть участь близько 350 дітей та підлітків віком від 12 до 17 років.

«Будуть різні концентрації «Супутника V» для кожного віку. Дивитимемося, як вакцина працюватиме. Думаю, побічні явища будуть мінімальними», — сказав Гінцбург.

Єдине, що не уточнив російський фахівець, то це те, що випробувальним полігоном російської вакцини стануть діти окупованого Кримського півострова!

Зазначається, що батьки школярів зможуть звернутися до поліклініки за місцем прикріплення, і лікар визначить індивідуальні показання до «вакцинації» для кожної дитини. Наскільки добровільним цей процес, залишається тільки здогадуватися!