18:34 17 серпня Київ, Україна

Аномальні опади, що пройшли на півострові в кінці червня на початку травня, дали привід розслабитися так званій кримській адміністрації. З приходом злив мала частина водосховищ наповнилася, що дозволило стверджувати про "величезні запаси води, яких вистачить на 2-3 роки". Однак це неправда, про яку в тому числі кажуть російські експерти. Більш того, сподіватися на стихію не можна, а бурити нові свердловини нерозумно.

"Сімферополь практично більше ніж 60% води отримує з підземних джерел. При нинішніх опадах у водосховищах накопичено потрібний обсяг води, який дозволяє не турбуватися найближчі 2-3 роки, навіть якщо нічого робитися не буде", - заявив Аксьонов під час «прямої лінії» 12 серпня.

Проте погодні "дари" не так корисні, як небезпечні. Крім того, що воду подають з водосховищ, вона також надходить в водоводи міст з підземних свердловин, яких стає все більше останнім часом. Змиваючи токсини зі звалищ, кладовищ, військових частин, вода потрапила в підземні джерела. Через недостатнє очищення, вода, що доставляється по трубах до будинків кримчан, містить багато патогенів, які з легкістю можуть завдати шкоди здоров'ю людей.

Крім цього, в доокупаційний період воду постачали лише з одного джерела. Тепер же її беруть як з наповнених водосховищ, так і з підземних резервуарів. А на таку потужність насоси і водоводи Криму не були розраховані. Про це, як видно, не потурбувалася і прокремлівська влада півострова. Як підсумок, нескінченні протікання і аварії, через які люди також днями не отримують воду.

Втім, навіть з урахуванням злив і свердловин, в Криму не вистачить води на 2-3 роки. За найоптимістичнішими прогнозами, її має вистачити на 1 рік. Про це говорить фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон. За його словами, якщо серпень і вересень будуть посушливими і спекотними, то кримчани повернуться до такої ж водної кризи, як і навесні цього року.

Експерт підкреслює, що буріння свердловин - заняття, яке свідомо призведе до глухого кута. Він вважає, що єдиним виходом для Кремля буде технологія опріснення. Проте уряд РФ залишає цей варіант "на всякий випадок", стверджуючи, що це занадто дорого, тим часом "викидаючи" мільйони на пошуки води під Азовом. Навіть Аксьонов говорить, що "вода зі свердловин повинна наповнюватися, а з такими темпами викачування, її витіснить морська і можна буде назавжди забути про сільське господарство і взагалі про свердловини".

Впевненість так званого глави Криму в достатній кількості води обумовлена думкою Кремля. Йому необхідно усунути паніку і невдоволення людей перед вересневими виборами, а після їхнього проведення кримчан і далі будуть "годувати" розповідями про швидке вирішення водної кризи.