У Кремлі заявили про готовність до переговорів із Заходом

23:18 24 травня Киев, Украина

Турецька сторона, яка приймала переговорні групи України та Росії , заявила про те, що Кремль готовий до переговорів не лише з Києвом, а й із Заходом.

Про це заявив радник президента Ердогана Ібрагім Калін у коментарі для турецького видання Turkiye. “ Ми усвідомлюємо , що Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із Заходом і укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є більш глибокий стратегічний розрахунок , до якого входить Україна. Неможливо покласти край бойовим діям та, нарешті, війні, не відновивши тут правильний баланс ” , - сказав Калин.

При цьому радник турецького президента не розповів про які умови угоди йдеться .. Понад те, Захід може спробувати порекомендувати Україні піти деякі поступки, як це зробив Макрон, коли “ попросив пожертвувати частиною державного суверенітету ” .

«Але Уряд просто не зможе собі дозволити навіть слухати про подібне. Весь народ, всі військові готові йти до кінця, щоб знищити ворога, притягнути всіх військових злочинців до відповідальності, навіть якщо Захід перестане допомагати озброєнням. Українці готові боротися до кінця», – заявляють політологи.