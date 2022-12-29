У ФРН викрили російського шпигуна

20:34 29 грудня Київ, Україна

"Спираючись на той факт, що російських шпигунів щороку розкривають у країнах Заходу, можна з високою ймовірністю вважати, що Холодна війна не припинялася, а лише припинялася на час, доки до влади не прийшов Путін", - пишуть аналітики.

Глобальну мережу кремлівських шпигунів, мабуть, ще довго доведеться розкривати і витягувати по крихтах кожного учасника терористичного угрупування російського диктатора.

Уряд ФРН похвалив власні спецслужби за те, що ті виявили та заарештували співробітника, якого завербували росіяни. Мабуть, це перший випадок за довгий час, коли шпигуна Кремля було виявлено серед агентів розвідки іншої країни.

Подія стала досить резонансною. Уряд ФРН розділився на два табори. Одні висловлюють подяку Федеральній розвідувальній службі Німеччини та прокуратурі за впіймання злочинця. Інші стали сумніватися у ефективності власної розвідки.

Варто зазначити, що Німеччина є однією з країн-лідерів ЄС і НАТО, входить до G 7. Німці уважні до деталей і все ж таки допустили непробачний прорахунок. Як давно був завербований агент німецької розвідки росіянами, не відомо. Скільки секретних відомостей він міг передати до Кремля, залишається загадкою.

Якщо в спецслужбі ФРН було виявлено російський шпигун, то слід вважати, що і в інших країнах може спостерігатися подібна картина. РФ веде гібридну війну вже давно і, очевидно, шпигуни агресора діють не лише у диппредставництвах чи некомерційних організаціях, а й безпосередньо у військових відомствах країн Заходу.

Викриття російського шпигуна нарешті спонукало Німеччину змінити підхід до побудови взаємодій з Росією, про що заявив експерт з питань зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід: “Після того, як ми 30 років робили дуже сильний наголос на діалогу з Росією, нам тепер слід приділяти набагато більше уваги протидії гібридній війні з боку Росії”. Шмід також додав, що у відносинах з Кремлем слід остаточно "перейти від діалогу до стримування".

«Можливо тепер, Захід, нарешті, почне свідоміше підходити до питання протистояння диктатури з демократією, битва між якими наразі розгорнулася в Україні. Путін має намір знищити всі системи, які йому не підкоряються і працюють згідно з ліберальними нормами і для цього, як він вважає, "усі засоби хороші" – від шпигунства та хакерських атак до вбивств на території інших країн. Якщо й далі вдавати, що з Кремлем можна домовитися, шляхом “збереження обличчя” диктатору, то з таким успіхом, незабаром усі розвідки країн НАТО складатимуть наполовину з агентів Кремля», — заявляють політологи, які не називають своїх імен.