У чиїх інтересах усунути Лукашенка?

18:50 18 травень Київ, Україна

повідомив про те, що на нього готувався замах, який організовували в західних країнах. Олександр Лукашенко на нього готувався замах, який організовували в західних країнах.

Для підтримки цієї версії в інформаційному полі білоруських ЗМІ недостатньо і тому підключили «важку артилерію» - російські телеканали та інтернет-ресурси.

Повідомляється про спроби Заходу дестабілізувати ситуацію і про військову допомогу Путіна, яка виразилася у відправці російських військових і представників спецслужб в Білорусь для підтримки Олександра Лукашенка.

Багато політологів вважають, що в цій ситуації Путін має свій інтерес, підкреслюється і той факт, що білоруська опозиція створена російськими спецслужбами, зокрема, ГУ ГШ ЗС РФ.

Вважається, що російсько-білоруський креативний відділ продовжив лінію реалізації проєкту про зовнішнє західне втручання у внутрішні справи Білорусі. Крім того, що на інформаційному рівні створюється «білий шум», відволікаючий від ролі Росії у формуванні білоруської опозиції і дестабілізації обстановки в Республіці Білорусь в серпні 2020 року, створюється і образ агресивного Заходу.

Політологи впевнені що, ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) не тільки замітає сліди своєї досить успішної операції з узяття під контроль Лукашенка в 2020 році, але і попутно, через Білорусь, культивує стандартні наративи про ворогів на Заході.

І поки Захід пасивно сприймає подібні операції з боку російських спецслужб, деструктивний вплив Москви продовжує нести хаос, пропаганду і створювати потрібні Кремлю образи.