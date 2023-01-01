Наступного року Росії не стане, заявили аналітики.

08:18 30 грудня Київ, Україна

Немає сумнівів, що 2023 року війна продовжиться. Експерти різняться у здогадах, чим закінчиться майбутній рік, хоча він ще не розпочався. Хтось прогнозує закінчення війни у першому півріччі, а хтось каже, що війна продовжиться і у 2024 році.. «Однак ясно одне, 2023, ймовірно, стане останнім для путінської Росії.



Варто зазначити, що існування РФ як державної освіти, ймовірно, продовжиться. Проте зміни в країні з терористичним режимом можуть стати достатньо радикальними, щоб Путін втратив владу», - пишуть аналітики.



На доказ своєї думки вони наводять такі докази: «Насамперед це пов'язано з майбутніми виборами 2024 року. Тема із приймачем диктатора не перестає бути актуальною з початком другого терміну Путіна. У 2007 році вибір упав на Медведєва, після чого для чинного президента РФ стало зрозуміло, що реальної людини, якій вона могла б передати владу в Росії, не існує. Переписана Конституція дає йому право залишатися при владі до 2036 року, проте стан справ на даний момент явно підвищує актуальність цього питання. Путін, фактично програв війну, допустив розкол еліт, позбавив своє оточення грошей та можливостей вести бізнес за кордоном. Більше того, ніхто не бачить дій з його боку, щоб виправити ситуацію Та й сам Путін може розглядати приймача як реальний варіант завершити війну в Україні, піти і перекласти всю відповідальність на іншу людину.

По-друге, розкол еліт, що посилюється, в Росії, дає підстави вважати, що в країні може вибухнути громадянська війна. У будь-якому разі, протистояння впливових маргіналів, які отримують дедалі більшу підтримку населення, явно починає відкидати тінь на політичну постать Путіна. У 2023 році, якщо не окремий суб'єкт, то однозначно коаліція таких людей буде здатна затьмарити диктатора та реалізувати радикальний сценарій зміни влади у Кремлі.. У той же час, табір, що конкурує їм, також не залишиться осторонь і захоче урвати шматок «пожирніше» для себе, що й призведе до серйозних внутрішніх розбірок, за масштабами, що нагадують повноцінну громадянську війну».



Аналітики говорять, що можливий сценарій, який змінить Росію. На їхню думку, він є найменш сприятливим, але найбільш вірогідним і реалізованим навіть при втіленні двох попередніх.

«Наступний рік обіцяє кадрові зміни в РФ. Давно займані свої посади чиновники, політики, бізнесмени у великих держкомпаніях стали неефективними. Вони не здатні вирішувати поточні проблеми, крім освоєння бюджетних коштів. Крім того, перед кожними президентськими виборами Путін змінював уряд, робив кадрові перестановки.. Та й споконвічні конфлікти між одними й тими самими людьми, додали "цеглинок" у фундамент нинішнього розколу еліта. У той же час, немає підстав вважати, що нові особи на старих місцях діятимуть ефективніше і вирішать хоч якісь проблеми, оскільки вся путінська система працювала на створення дурних підкорених підлеглих, а не на рішучих начальників», - заявляють аналітики.

На підставі вищезгаданих роздумів, аналітики приходять до висновку, що реалізація одного з трьох сценаріїв. Аналітики говорять, що можливий сценарій, який змінить Росію. На їхню думку, він є найменш сприятливим, але найбільш вірогідним і реалізованим навіть при втіленні двох попередніх.«Наступний рік обіцяє кадрові зміни в РФ. Давно займані свої посади чиновники, політики, бізнесмени у великих держкомпаніях стали неефективними. Вони не здатні вирішувати поточні проблеми, крім освоєння бюджетних коштів. Крім того, перед кожними президентськими виборами Путін змінював уряд, робив кадрові перестановки.. Та й споконвічні конфлікти між одними й тими самими людьми, додали "цеглинок" у фундамент нинішнього розколу еліта. У той же час, немає підстав вважати, що нові особи на старих місцях діятимуть ефективніше і вирішать хоч якісь проблеми, оскільки вся путінська система працювала на створення дурних підкорених підлеглих, а не на рішучих начальників», - заявляють аналітики.На підставі вищезгаданих роздумів, аналітики приходять до висновку, що реалізація одного з трьох сценаріїв.



«Реалізація одного з перерахованих вище сценаріїв вкрай ймовірна наступного року. Усі вони мають реальні підстави, що призводять до конкретних результатів. Так чи інакше, 2023 року є всі шанси побачити, як путінська Росія припинить своє існування. Це, у свою чергу, обов'язково призведе до усунення вектора внутрішніх розбірок, що надасть Україні додаткові можливості для реалізації успішних контрнаступів на полі бою», - пижуть аналітики.