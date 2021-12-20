У Болгарії заарештовані російські шпигуни

Як повідомляють болгарські ЗМІ, 19 березня в Софії і Пернике були затримані кілька військовослужбовців, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.
За даними болгарської прокуратури, затримані здійснювали збір відомостей, зокрема, про деталі, що стосуються координаційного центру НАТО в Варні (завдання, плани розвитку, фінансування), операцій НАТО (плани, завдання, фінансування, результати), а також рішень, прийнятих в різних комітетах НАТО.
Спецслужби встановили, що агентурна мережа контролювалася Головним розвідувальним управлінням Росії (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстві Росії в Болгарії.
За словами представника болгарської прокуратури, керівником (резидентом) шпигунської групи був колишній високопоставлений співробітник болгарської військової розвідки, а його завданням було створення агентурної мережі. У шпигунську групу входили троє чинних і колишніх співробітників військової розвідки Болгарії, один представник Міноборони Болгарії, а також дружина резидента, у якої, крім болгарського, є російське громадянство і, яка була посередницею між розвідником і співробітниками посольства Росії в Болгарії.
Як доказ влада країни опублікувала прослуховування розмов, де шпигуни обговорюють роботу на росіян і грошову винагороду.
І хоча Посольство Росії в Болгарії закликало Софію припинити участь в "полюванні на відьом", а МЗС РФ пообіцяло дзеркальну відповідь, США, Британія і сусідня Північна Македонія заявили, що підтримують зусилля Болгарії, спрямовані проти "зловмисних дій" на її території.
22 березня МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата двох російських дипломатів
, а прем'єр-міністр Бойко Борисов закликав Росію припинити шпигувати.
Не секрет, що подібні операції спецслужб є частиною стратегії Росії з ведення гібридної війни, мета якої - перешкодити і придушити західний вплив. Важливим майданчиком для цього є Південно-Східна Європа і, зокрема, Болгарія.
Болгарію і Росію традиційно пов'язують тісні відносини. Наприклад, в енергетичних питаннях країна практично повністю залежить від Росії. Весь газ вона отримує від "Газпрому", планується будівництво другої АЕС російського зразка. Російська компанія "Лукойл" є найбільшою компанією в країні.
У той самий час Болгарія багато років входить в ЄС і НАТО. І хоча вона і не самий зразковий партнер Заходу, але, останнім часом не бажає більше залишатися поплічницею Москви. Країна намагається поєднати непоєднуване, підтримуючи відносини і з Заходом, і зі Сходом.
Це не влаштовує Кремль. Намагаючись вплинути на ситуацію, Росія традиційно підключає спецслужби під прикриттям диппредставництв.
За останні півтора року з Болгарії були видворені шість росіян, які використовували дипломатичну службу як прикриття для своєї шпигунської діяльності.
Так, в січні минулого року болгарська прокуратура звинуватила ще двох російських дипломатів в шпигунстві на користь Москви - в зборі розвідувальної інформації про вибори в Болгарії і про енергетику країни. У жовтні 2019 року прокуратура Болгарії також звинувачувала співробітника російського посольства в шпигунській діяльності. Йшлося про першого секретаря посольства, який займався збором інформації, яка становить державну таємницю, з метою передачі її іноземній державі.
У вересні 2020 року Болгарія оголосила персонами нон грата і вислала двох російських дипломатів. Болгарська прокуратура звинуватила їх в зборі інформації про плани модернізації болгарської армії і підтримки технічної готовності збройних сил, а потім передавали її російській військовій розвідці. Цю діяльність вони вели з 2016 року.
В кінці грудня 2020 року генпрокуратура країни звинуватила російського дипломата в тому, що він з 2017 року збирав дані про кількість і дислокацію військовослужбовців США під час навчань в Болгарії. Дипломату дали 72 години на те, щоб покинути країну.
Успішна операція болгарських спецслужб зайвий раз демонструє прагнення болгарської влади перестати бути «троянським» конем російської політики в Європі.
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