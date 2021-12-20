У Болгарії заарештовані російські шпигуни

18:55 24 березень Київ, Україна

Як повідомляють болгарські ЗМІ, 19 березня в Софії і Пернике були затримані кілька військовослужбовців, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.

За даними болгарської прокуратури, затримані здійснювали збір відомостей, зокрема, про деталі, що стосуються координаційного центру НАТО в Варні (завдання, плани розвитку, фінансування), операцій НАТО (плани, завдання, фінансування, результати), а також рішень, прийнятих в різних комітетах НАТО.

Спецслужби встановили, що агентурна мережа контролювалася Головним розвідувальним управлінням Росії (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстві Росії в Болгарії.

За словами представника болгарської прокуратури, керівником (резидентом) шпигунської групи був колишній високопоставлений співробітник болгарської військової розвідки, а його завданням було створення агентурної мережі. У шпигунську групу входили троє чинних і колишніх співробітників військової розвідки Болгарії, один представник Міноборони Болгарії, а також дружина резидента, у якої, крім болгарського, є російське громадянство і, яка була посередницею між розвідником і співробітниками посольства Росії в Болгарії.

Як доказ влада країни опублікувала прослуховування розмов, де шпигуни обговорюють роботу на росіян і грошову винагороду.